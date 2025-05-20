MLB》打到「綠色怪物」變一壘安 索托怠慢跑壘讓大都會教頭有意見

大都會26歲強打索托。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在客場以1比3敗給紅襪，而大都會26歲強打索托（Juan Soto）連續兩天疑似都出現跑壘不積極的場面，讓大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza ）坦言，將會和索托談跑壘積極度的問題。

索托今天在第6局擊出一顆左外野深遠飛球，直擊芬威球場左外野特產的「綠色怪物」，並沒有飛出大牆，而索托當下並未第一時間就跑壘，因此形成短程的一壘安打。索托這顆飛球的擊球初速為101.9英哩（約163.9公里），飛行距離為347英呎（約105.7公尺）。索托隨後也盜上二壘，但大都會該局無功而返。

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索托全場4打數1安，本季出賽47場，交出8轟、20分打點，打擊率2成46的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.815。

門多薩賽後表示，會和索托談積極跑壘的事情，「我們會和他談這件事，今晚，有人擊出一顆球，他知道自己打得很好，那就是Juan。他以為就飛出去了，但這個風勢和這座球場...尤其是這面全壘打牆的位置，你真的要第一時間就衝出打擊區，我們會討論這事。」

索托則表示，「我打得很強勁...試著要衝二壘，但還是不夠快。」被問到「打出去後起跑較慢」是否為他需要注意的事情，索托對此表示，「不，我跑得很賣力了，如果你看今天的比賽，就能看出來。」

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