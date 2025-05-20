MiLB》台灣怪力男李灝宇獲單週最佳球員！主帥讚表現穩定點出1特點

李灝宇。（取自老虎3A X）

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇，近日打擊手感火燙，昨天再度上演3A猛打賞，也獲選球隊票選單週最佳球員。

李灝宇昨天面對洋基3A，全場6打數敲3安上演猛打賞，單週6場比賽合計27打數敲出13支安打，包含3支二壘安打、1支三壘安打與1轟，累積4分打點，選到3次保送，打擊三圍高達.481/.533/.778，攻擊指數1.311，也獲得球隊在X上票選的單週最佳球員。

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老虎3A總教練阿瓦瑞茲（Gabe Alvarez）日前透過《底特律新聞報》談到李灝宇的近況時也表示：「他之前其實運氣不太好，有段時間打得很不錯，卻一直都沒有安打進帳。但你看看他的擊球初速，就會知道他整季表現都很穩定，也持續打出強勁擊球。」

李灝宇本季在3A至今出賽39場，159打數敲出42支安打，包含3發全壘打，打擊三圍.264 /.344/.403，攻擊指數0.747。

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