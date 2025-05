MLB》波姆超前轟、史瓦伯300轟達陣！費城人逆轉擊敗洛磯收4連勝

波姆在8上敲出逆轉兩分砲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今日作客洛磯主場的費城人,靠著比賽後段波姆(Alec Bohm)的超前兩分砲,以及史瓦伯(Kyle Schwarber)達陣生涯300轟里程碑的領銜下,單場狂敲17支安打,幫助球隊以9:3逆轉,收下近期的4連勝。

費城人前7局遭到洛磯先發弗里蘭(Kyle Freeland)與中繼柏德(Jake Bird)聯手壓制僅得2分,而自家掛帥主投的桑契斯(Cristopher Sánchez)則是投出6局失3分、飆7K的優質先發內容,7局登板的羅斯(Joe Ross)中繼1局則力保不失。

落後1分的費城人迎來8局上半的進攻機會,此時洛磯雖換上第3任投手哈爾沃森(Seth Halvorsen)接替,但狀況不太理想,面對首名打者卡斯泰拉諾斯(Nick Castellanos)擊出安打,並靠著暴投上二壘,1出局後輪到波姆打擊,他相中內角88.2英里(約141.9公里)滑球,大棒一揮掃出兩分砲逆轉比數。然而攻勢尚未結束,費城人在靠著2支安打攻占一、二壘,開路先鋒透納(Trea Turner)適時一擊敲出二壘安打再下一城。

