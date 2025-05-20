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MLB》波姆超前轟、史瓦伯300轟達陣！費城人逆轉擊敗洛磯收4連勝

2025/05/20 12:12

波姆在8上敲出逆轉兩分砲。（美聯社）波姆在8上敲出逆轉兩分砲。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客洛磯主場的費城人，靠著比賽後段波姆（Alec Bohm）的超前兩分砲，以及史瓦伯（Kyle Schwarber）達陣生涯300轟里程碑的領銜下，單場狂敲17支安打，幫助球隊以9：3逆轉，收下近期的4連勝。

費城人前7局遭到洛磯先發弗里蘭（Kyle Freeland）與中繼柏德（Jake Bird）聯手壓制僅得2分，而自家掛帥主投的桑契斯（Cristopher Sánchez）則是投出6局失3分、飆7K的優質先發內容，7局登板的羅斯（Joe Ross）中繼1局則力保不失。

落後1分的費城人迎來8局上半的進攻機會，此時洛磯雖換上第3任投手哈爾沃森（Seth Halvorsen）接替，但狀況不太理想，面對首名打者卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）擊出安打，並靠著暴投上二壘，1出局後輪到波姆打擊，他相中內角88.2英里（約141.9公里）滑球，大棒一揮掃出兩分砲逆轉比數。然而攻勢尚未結束，費城人在靠著2支安打攻占一、二壘，開路先鋒透納（Trea Turner）適時一擊敲出二壘安打再下一城。

比賽來到9局上半，費城人第1位打者輪到史瓦伯，他在滿球數時咬中亞歷山大（Scott Alexander）91.5英里（約公里）伸卡球，一棒扛出右外野大牆外，個人職棒生涯300轟達陣，成為目前第11位達成此創舉的現役選手，且飛行距離長達466英尺，也是自2017年後第14支飛行距離至少460英尺的全壘打（包括季後賽），僅次於洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的16支。

不過費城人的火力不僅如此，索沙（Edmundo Sosa）在二壘有人的情況下也敲出本季首轟，8、9兩局合計猛攻7分，下個半局班克斯（Tanner Banks）也投出3上3下關門成功，鎖住勝局。

史瓦伯達陣個人生涯第300支全壘打。（法新社）史瓦伯達陣個人生涯第300支全壘打。（法新社）

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