MLB》道奇近兩年FA花225億補投手、如今僅2人健康 教頭也嘆氣

道奇投手群不穩。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇過去兩個賽季在自由市場花費逾7.4億美元（約新台幣225億）挖角投手，如今只有兩人仍在球員名單內，包含日籍投手山本由伸、終結者史考特（Tanner Scott ），目前道奇有多達14名投手都進傷病名單。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪坦言，「這個不是我們本季預期的投手群陣容。」

去年休賽季以5年1.82億美元（約新台幣59億）合約加盟道奇的史奈爾（Blake Snell），受到左肩發炎影響，本季出賽2場就脫離戰線；另一名道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也因右肩發炎缺陣；道奇日籍投手佐佐木朗希上週因右肩夾擠症候群進入15天傷病名單，38歲資深右投葉茲（Kirby Yates）右腿後肌拉傷，同樣也進15天傷病名單。

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道奇今天派出左投崔爾（Jack Dreyer）先發，他僅投2局失3分。第二任投手納克（Landon Knack）5局失4分，第三任投手紹爾（Matt Sauer）2局失2分，道奇最後以5比9敗給響尾蛇，苦吞本季首次的4連敗，這4場合計失掉32分。

道奇近15場比賽交出6勝9敗，投手群在這段期間的平均防禦率為5.37、共被敲27發全壘打。道奇目前的團隊防禦率4.28排全大聯盟第22名。

《橘郡紀事報》報導，羅伯斯坦言，「很明顯，我們在投手群這一塊有點傷兵困擾，我覺得打線很好，即便如此，我們還是要確保守備穩固，這樣當他們有機會上場時，才能給他們最佳的成功機會。」

道奇南韓好手金慧成今天鎮守中外野，首局就出現飛球判斷出錯的守備瑕疵，讓道奇首局就失掉2分。道奇隊在過去5場比賽中都讓對手首局得分，合計掉了11分。

羅伯斯表示，「在你還沒上場打擊前，比賽就落後了，這很困難。我想過去一週，我們都在第一局掉分，我們得要首局零失分，才有機會讓比賽順利展開。」

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