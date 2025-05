大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇主場迎戰響尾蛇之戰,前5局打完陷入1:7大幅落後,不過日本巨星大谷翔平在6局下挺身而出,敲出本季第17轟,幫助道奇追分。

大谷翔平在6局下1出局時,相中響尾蛇先發右投普法特(Brandon Pfaadt)84英里外角橫掃球,輕鬆帶往反方向,敲出本季第17發全壘打,擊球初速107.4英里,飛行距離389英尺。

大谷超越今天也開轟的費城人重砲史瓦伯(Kyle Schwarber),繼續在大聯盟全壘打榜上穩居第一,也幫助道奇追至2:7。而大谷開轟後,前面先開轟的貝茲(Mookie Betts)也上演MVP連星,敲出本季第8轟,上演「背靠背」全壘打與單場雙響砲,幫助道奇6局打完追成3:7。

