MLB》大谷開轟獨居全壘打王 道奇本季首吞4連敗、4場狂掉32分

大谷翔平。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在主場迎戰響尾蛇,雖然道奇日本巨星大谷翔平擊出陽春砲、本季第17轟出爐,獨居大聯盟全壘打王,但道奇投手群崩盤,最後以5比9輸球。道奇本季首次苦吞4連敗,這4場比賽一共失掉32分。

響尾蛇首局1出局攻占一、二壘,響尾蛇強打蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)敲中、右外野的高飛球,鎮守中外野的道奇南韓新人金慧成第一時間沒有找到球,最後球落在草地上,蘇亞雷斯的高飛球形成二壘安打,為響尾蛇拿到1分。響尾蛇打者奈勒(Josh Naylor)敲滾地球護送回1分。響尾蛇帕多摩(Geraldo Perdomo)第2局敲高飛犧牲打追加1分。

第3局響尾蛇小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.)、莫雷諾(Gabriel Moreno)各敲兩分砲,單局打進4分,前3局打完道奇就以0比7落後。道奇球星貝茲(Mookie Betts)第4局敲陽春砲追分,第6局大谷翔平、貝茲各敲陽春砲,單局追回2分。

響尾蛇贏球。(美聯社)

不過,響尾蛇第8局靠帕多摩的兩分砲追加保險分,道奇打線第9局追回2分,最後仍吞下4連敗。道奇以29勝19敗暫居國聯西區龍頭,與國聯第二的教士僅0.5場勝差。

大谷翔平全場4打數1安就是陽春砲,賽後打擊率為3成12,整體攻擊指數為1.078。金慧成全場4打數沒有敲安、吞1次三振,賽後打擊率為4成。

道奇先發左投崔爾(Jack Dreyer)僅投2局失3分吞本季第2敗,納克(Landon Knack)5局失4分,紹爾(Matt Sauer)2局失2分;響尾蛇先發右投普法特(Brandon Pfaadt)主投6局失3分,摘本季第7勝。

17 for 17



Shohei Ohtani's Major League-leading 17th home run of the year! pic.twitter.com/2a5pmgTaJ3