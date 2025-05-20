MLB》大谷開轟獨居全壘打王 道奇本季首吞4連敗、4場狂掉32分

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場迎戰響尾蛇，雖然道奇日本巨星大谷翔平擊出陽春砲、本季第17轟出爐，獨居大聯盟全壘打王，但道奇投手群崩盤，最後以5比9輸球。道奇本季首次苦吞4連敗，這4場比賽一共失掉32分。

響尾蛇首局1出局攻占一、二壘，響尾蛇強打蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲中、右外野的高飛球，鎮守中外野的道奇南韓新人金慧成第一時間沒有找到球，最後球落在草地上，蘇亞雷斯的高飛球形成二壘安打，為響尾蛇拿到1分。響尾蛇打者奈勒（Josh Naylor）敲滾地球護送回1分。響尾蛇帕多摩（Geraldo Perdomo）第2局敲高飛犧牲打追加1分。

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第3局響尾蛇小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）、莫雷諾（Gabriel Moreno）各敲兩分砲，單局打進4分，前3局打完道奇就以0比7落後。道奇球星貝茲（Mookie Betts）第4局敲陽春砲追分，第6局大谷翔平、貝茲各敲陽春砲，單局追回2分。

響尾蛇贏球。（美聯社）

不過，響尾蛇第8局靠帕多摩的兩分砲追加保險分，道奇打線第9局追回2分，最後仍吞下4連敗。道奇以29勝19敗暫居國聯西區龍頭，與國聯第二的教士僅0.5場勝差。

大谷翔平全場4打數1安就是陽春砲，賽後打擊率為3成12，整體攻擊指數為1.078。金慧成全場4打數沒有敲安、吞1次三振，賽後打擊率為4成。

道奇先發左投崔爾（Jack Dreyer）僅投2局失3分吞本季第2敗，納克（Landon Knack）5局失4分，紹爾（Matt Sauer）2局失2分；響尾蛇先發右投普法特（Brandon Pfaadt）主投6局失3分，摘本季第7勝。

17 for 17



Shohei Ohtani's Major League-leading 17th home run of the year! pic.twitter.com/2a5pmgTaJ3 — MLB （@MLB） May 20, 2025

大谷翔平。（美聯社）

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