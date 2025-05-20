MLB》本季首次新人王預測！菅野智之美聯第5、朗希獲1張第一名選票

大聯盟官網今年首次新人王預測。（取自大聯盟官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕聯盟官網今年首次的新人王預測，找來34位專家進行投票，美聯部分，效力金鶯的前日職MVP強投菅野智之名列美聯第5；而原先備受期待的道奇日本大物佐佐木朗希，開季後表現不佳，並未進入前5名，但仍獲得1張第一名選票。

美聯前5名新人王候選人分別為運動家游擊手威爾森（Jacob Wilson，31張第一名選票）、紅襪野手坎貝爾（Kristian Campbell，3張第一名選票）、洋基外野手多明格茲（Jasson Domínguez）、白襪右投史密斯（Shane Smith），以及金鶯菅野智之。

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對於菅野智之的表現，官網直言今年賽季對金鶯來說沒有太多順利的地方，但菅野智之無疑是一大亮點，9場先發防禦率3.08，在美聯所有新秀投手中排名第3，且有6場比賽將對手得分壓制在2分以下，而他的每局被上壘率1.03則是美聯新秀最佳。

至於國聯前5名則為勇士右投蕭佛（AJ Smith-Shawver，10張第一名選票）、勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin，14張第一名選票）、馬林魚捕手拉米瑞茲（Agustín Ramírez，4張第一名選票）、阿庫尼亞（Luisangel Acuña，1張第一名選票），以及國民外野手克魯斯（Dylan Crews，2張第一名選票）。

值得一提的是，今年開季前名列大聯盟官網百大新秀第一名的「令和怪物」佐佐木朗希，本季表現不理想，近期還進入傷兵名單，8場拿下1勝1敗、防禦率4.72。儘管沒有擠進新人王預測前5名，但他還是獲得了1張第一名選票。

另外2位獲得第一名選票、但沒有入選前5名的球員，還有海盜右投錢德勒（Bubba Chandler）與紅人右投勞德（Rhett Lowder）；此外，道奇南韓新星金慧成也有獲得部分選票。

菅野智之、佐佐木朗希。（資料照）

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