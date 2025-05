MLB》缺乏中外野經驗的金慧成守備瑕疵掉分 道奇教頭說明考量

金慧成。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇南韓新人金慧成今天鎮守中外野,首局出現飛球判斷的守備瑕疵,讓道奇開賽就失掉2分。道奇最後也以5比9輸球。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)表示,金慧成找不到球時,沒有尋求旁邊的隊友協助。

道奇今天讓金慧成扛先發中外野手,這是他本季第3次先發守中外野、第4次鎮守中外野防區。金慧成在韓職培證英雄隊期間主要鎮守二壘,其次是游擊手,從未守過中外野。

請繼續往下閱讀...

今天開賽第1局就出現守備狀況,響尾蛇首局1出局攻占一、二壘,當家強打蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)敲中、右外野的高飛球,金慧成第一時間沒有找到球,道奇右外野手T.赫南德茲(Teoscar Hernández)上前來接球也來不及,讓球落在外野草地,蘇亞雷斯的高飛球形成二壘安打,為響尾蛇拿到1分,接著靠滾地球護送,讓響尾蛇首局就拿到2分。

「他找不到球...,不幸地,這種事有時候會發生。」羅伯斯坦言,金慧成因為缺乏守中外野的經驗,未能看清楚高飛球,應該要打暗號給隊友T.赫南德茲,表明自己找不到飛球,這種意識需要更多經驗來培養。

前役守中外野的工具人艾德曼(Tommy Edman),今天則是守二壘。羅伯斯說明,道奇隊希望避免讓剛傷癒歸隊的艾德曼連兩天在外野守備,以保護他的腳踝,這也是為何艾德曼今守二壘,金慧成則是守中外野的原因。羅伯斯也提到,艾德曼明天將輪休。

Diamondbacks take the early lead as neither Teoscar Hernandez nor Hyeseong Kim made a play on this ball pic.twitter.com/8LwG1wOp4n