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MLB》缺乏中外野經驗的金慧成守備瑕疵掉分 道奇教頭說明考量

2025/05/20 14:06

金慧成。（法新社）金慧成。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇南韓新人金慧成今天鎮守中外野，首局出現飛球判斷的守備瑕疵，讓道奇開賽就失掉2分。道奇最後也以5比9輸球。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，金慧成找不到球時，沒有尋求旁邊的隊友協助。

道奇今天讓金慧成扛先發中外野手，這是他本季第3次先發守中外野、第4次鎮守中外野防區。金慧成在韓職培證英雄隊期間主要鎮守二壘，其次是游擊手，從未守過中外野。

今天開賽第1局就出現守備狀況，響尾蛇首局1出局攻占一、二壘，當家強打蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）敲中、右外野的高飛球，金慧成第一時間沒有找到球，道奇右外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）上前來接球也來不及，讓球落在外野草地，蘇亞雷斯的高飛球形成二壘安打，為響尾蛇拿到1分，接著靠滾地球護送，讓響尾蛇首局就拿到2分。

「他找不到球...，不幸地，這種事有時候會發生。」羅伯斯坦言，金慧成因為缺乏守中外野的經驗，未能看清楚高飛球，應該要打暗號給隊友T.赫南德茲，表明自己找不到飛球，這種意識需要更多經驗來培養。

前役守中外野的工具人艾德曼（Tommy Edman），今天則是守二壘。羅伯斯說明，道奇隊希望避免讓剛傷癒歸隊的艾德曼連兩天在外野守備，以保護他的腳踝，這也是為何艾德曼今守二壘，金慧成則是守中外野的原因。羅伯斯也提到，艾德曼明天將輪休。

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