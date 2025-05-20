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MLB》與大谷背靠背開轟上演雙響砲！貝茲寫道奇生涯里程碑卻不開心

2025/05/20 14:26

貝茲。（美聯社）貝茲。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以5：9不敵響尾蛇吞下4連敗，大谷翔平敲出本季第17轟、貝茲（Mookie Betts）單場雙響砲也於事無補。賽後大谷馬上回家位受訪，而貝茲對於自己今天的好表現則是坦言：「不重要，我們輸了。」

道奇前3局打完就陷入0：7落後，4局下貝茲敲出本季第7轟，幫助球隊打破鴨蛋；6局下大谷敲出本季第17轟後，下一棒的貝茲也接力上演「背靠背全壘打」，同時也單場雙響砲，也助道奇一度追到3：7，可惜最終仍功虧一簣。

這是貝茲自3月28日對戰老虎之後再度單場雙響砲，也是他近5場比賽首次敲長打；此外，今天他在道奇生涯全壘打數也來到140轟，正式超越他在紅襪時期的139轟，寫下里程碑。然而賽後他冷靜說道：「比賽就是輸了，其他的都不重要。」

貝茲補充，自己近況不太穩定，也一直在嘗試做調整，「我試著找到讓一切順起來的契機，現在就是不斷在嘗試錯誤的過程，不可能每天手感都很好，會影響表現的因素太多了，只能希望明天表現能更好。」

道奇先前才遭天使睽違15年以來首次橫掃，今天敗給響尾蛇陷入4連敗低潮，身為主力的貝茲強調：「我們不會放棄，但也得接受這種情況有時就會是發生，但我們會捲土重來。今天這場比賽其實打得不差，最後也沒放棄，打線有在追分，這點值得肯定。」

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