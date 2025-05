MLB》與大谷背靠背開轟上演雙響砲！貝茲寫道奇生涯里程碑卻不開心

貝茲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以5:9不敵響尾蛇吞下4連敗,大谷翔平敲出本季第17轟、貝茲(Mookie Betts)單場雙響砲也於事無補。賽後大谷馬上回家位受訪,而貝茲對於自己今天的好表現則是坦言:「不重要,我們輸了。」

道奇前3局打完就陷入0:7落後,4局下貝茲敲出本季第7轟,幫助球隊打破鴨蛋;6局下大谷敲出本季第17轟後,下一棒的貝茲也接力上演「背靠背全壘打」,同時也單場雙響砲,也助道奇一度追到3:7,可惜最終仍功虧一簣。

