東超》勇士、領航猿小心！日本B聯盟首度同時3支球隊參戰 名單出爐

領航猿。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕東亞超級聯賽今天公布，宇都宮皇者、琉球黃金國王與東京電擊將代表日本職籃 B 聯盟（B.LEAGUE ）出戰 2025-26賽季東超賽事，這將是東超成立以來，首次有3支日本球隊於同一賽季參賽。

本月稍早，東超宣布新增「2025 年天皇盃冠軍」將取得下賽季東超參賽資格，以提升賽事水準並加強競爭性。琉球黃金國王於今年3月以 60：49 擊敗東京電擊奪下天皇盃冠軍，由於他們這次是透過原有的「晉級總冠軍賽」與宇都宮皇者一同取得東超資格。因此，天皇盃的參賽名額轉由決賽亞軍東京電擊取得，本次參賽也將是東京電擊首次踏上東超舞台。

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宇都宮皇者將自2023年東超冠軍週以來首次重返東超賽場。早在 2019 年「非凡12」賽事中，他們也曾參與東超，當時聯賽尚未採用現行的主客場制。本季宇都宮在 B 聯盟戰績亮眼，以48勝12敗成為東區第一種子。季後賽中，他們以場均13分差橫掃三河海馬，接著在準決賽3連戰中擊敗由東超2023–24賽季MVP富樫勇樹領軍的千葉噴射機，晉級總冠軍賽。

琉球黃金國王則在準決賽3連戰中擊敗三遠新鳳凰，確保2025–26賽季東超參賽資格。作為近5年日本籃壇的強權，琉球已連續第4年闖進 B 聯盟總冠軍賽，並將力拚近3個賽季以來第2座B聯盟總冠軍，上一次奪冠是在 2023年。

琉球於2023–24賽季首次參加東超，當時以3勝3敗結束小組賽。隔年進步顯著，以5勝1敗晉級澳門東超4強賽，最終獲得第4名。早在東超採用主客場制前，琉球即參與了幾乎所有的東超賽事，包括 2017 年的「超級8」、2018 年（奪冠）與 2019 年的「非凡12」，以及 2023 年的東超冠軍週。

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