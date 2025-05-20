中職》林益全新書內容惹議！ 妻子林家嘉發文了

林益全與老婆林家嘉。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心/綜合報導〕統一獅「神全」林益全近期推出新書掀起許多討論，書中除了提及當年在富邦的「801旅事件」，一些前富邦隊友、獅隊隊友也成為筆下人物，但有些內容似乎與實際情形有所出入，還提到與棒球無關的精油、數字易經，引起球迷熱議。

此外，林益全在書中多次提到妻子林家嘉，外界揣測有干預書中內容，對此林家嘉今日在社群發文回應，強調自己完全沒參與。

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林家嘉表示：「關於林益全的新書《All in 全力出擊》，書中那些選手與故事，都是益全回望30年棒球路的記錄——全由他親自完成，我既未參與，當然更不可能左右內容。」

「他想傳遞的，其實是『認清自己 ‐ 提早佈局 ‐ 發揮價值』的球場思維，讓球迷或任何領域的讀者都能借鏡。我理解這份初心，所以對於當時出書也全力支持。」林家嘉提到，「益全想把『棒球其實是一條不斷修正自己的路』這個觀念，溫暖而真誠地傳給更多人：挫折不可怕，真正的成長在於下一個揮棒仍願意全力以赴。」

林家嘉強調，他們始終走在正確且努力的方向，從未偏離，「我們會繼續用專業、初心與實際成績證明：我們從未走偏。」

林家嘉全文如下：

因為一則新聞，再次激起我心中的漣漪，我看了，心疼又共鳴。這樣的分享需要勇氣，也讓我想起這十幾年，默默陪伴益全的種種。

不出聲，並不代表默認…

這些年，面對各種聲音，我常提醒益全：「何必在意？」「認真就輸了。」「把目光留給喜歡我們的人。」然而時間久了，負面言論竟成了某種被默許的日常——評斷變得輕而易舉，理解卻始終稀缺…

回顧我的學習與考照：重訓、運動營養、芳療、牌卡、NLP、英國心理諮詢師，以及八字、易經等東方智慧，全都是國內外正規認證；貼文裡從不談宗教、組織，為何會莫名有「邪教」的標籤，至今仍非常不能理解。可標籤仍然飛來，每逢益全的新聞，就有人丟出相似質疑。雖是少數聲音，卻在沉默裡反覆擴散。

其實，我可以繼續不理會；但當熟識的朋友竟然也被影響甚至好奇地問，

我知道，是時候為相信我們的人說點什麼：請放心，我們始終走在正確且努力的方向，從未偏離。

再分享一件事：關於「57秒引爆XX」這場EDM活動——保險業「高資會」（公司前5%業績的超厲害菁英）邀請我和林益全演講。益全負責分享他的球場故事，我則加碼數字易經的觀點，盼能為菁英聽眾帶來不同啟發。能站上這樣的舞台，我們真的滿滿感恩。

說到分享，也想提提關於林益全的新書《All in 全力出擊》，書中那些選手與故事，都是益全回望30年棒球路的記錄——全由他親自完成，我既未參與，當然更不可能左右內容。

他想傳遞的，其實是「認清自己 ‐ 提早佈局 ‐ 發揮價值」的球場思維，讓球迷或任何領域的讀者都能借鏡。我理解這份初心，所以對於當時出書也全力支持。

益全想把「棒球其實是一條不斷修正自己的路」這個觀念，溫暖而真誠地傳給更多人：挫折不可怕，真正的成長在於下一個揮棒仍願意全力以赴…

這也是我人生第一次正式回應酸言。因為近來看見幾位職業選手因網路評論陷入低潮、表現受影響，甚至需要心理諮詢—我真的非常能理解那種心情感受和內心的受傷。

我們當局外人時，真的可以一句「別理會」說來輕巧；可當事人往往只需一句話，就被困在心底好久，更別提那些透過私訊、毫不留情的字句。相信一直關注球員的你們，應該看過不少球員或眷屬因此受困擾的分享文；這十幾年來，我們也未曾倖免。

謝謝每一位默默點讚、留言、關注我們的你。所有的善意，我都收在心裡。微光雖小，只要方向對，終會聚成光。

若仍有誤解，就讓時間與行動慢慢回答——我們會繼續用專業、初心與實際成績證明：我們從未走偏，也願陪每位被言語刺傷的人，一起走過陰影，重新站上球場。

益全在場上拼了一輩子，難免忽略生活裡的枝微末節，身為妻子，我扮演只是適時提醒…坦全坦了半生，這回…就讓我坦嘉，全部扛下……

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