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桌球世錦賽》有驚無險擊退南韓新秀組合 林昀儒/鄭怡靜睽違4年再度闖進8強

2025/05/20 16:59

林昀儒/鄭怡靜擊退南韓組合，闖進混雙8強。（取自WTT官網）林昀儒/鄭怡靜擊退南韓組合，闖進混雙8強。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒/鄭怡靜，今天在2025年杜哈世界桌球錦標賽混雙16強戰，以3:1力退南韓新生代組合吳晙誠/金娜英，繼2021年之後第二度闖進8強，將與另一南韓組合林鐘勳/申裕斌爭奪4強門票。

世界排名第2的林鐘勳/申裕斌，在16強戰以3:0輕鬆解決波蘭組合，展現巴黎奧運混雙銅牌的實力。

19歲的金娜英原本要和趙大成搭檔，但因趙大成受傷退出世錦賽，改和18歲的吳晙誠搭配，兩人在32強賽以直落三輕取世界排名11的印度組合沙赫/齊塔莉，展現競爭力。

首局，林鄭配就打出不錯的氣勢，4:0開局後一路保持領先，11:4先馳得點。第2局，林鄭配開局又連拿5分，南韓組合鯨吞蠶食追到8:7，關鍵時刻，小林在雙方多板來回的相持大戰中正手起板打穿對手防線，林鄭配連拿3分，11:7再下一城。

第3局相當戲劇化，林鄭配在開局1:4落後下，打出一波4:0小高潮5:4反超，南韓組合在暫停後發動反擊，吳晙誠正、反手頻頻搶攻得手，回敬一波7:1猛攻，11:6扳回一城。

關鍵第4局，林鄭配在3:5落後下，林昀儒正手多次進攻得手，以7:5反超，南韓組合在7:10絕境下雖然連續化解2個賽末點，但決勝時刻，吳晙誠接發球擰拉被小林精彩的反拍回擊，金娜英回球失誤，台灣組合有驚無險以11:9獲勝。

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