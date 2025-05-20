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世壯運》「棒球情人」高國輝參加高球賽 首輪太緊張打109桿

2025/05/20 17:07

高國輝參加高球賽。（新北市體育局提供）高國輝參加高球賽。（新北市體育局提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕「棒球情人」高國輝在2025年世界壯年運動會不只打棒球，還跨界參加高球賽，也是他生涯首次比賽，只是敗在太緊張、給自己壓力太大，第一輪表現不理想，他分享世壯運的參賽感想，「我覺得很不錯，推廣大家平時養成運動習慣才是這個比賽的最大宗旨。」

高國輝在2015年因好友胡金龍關係開始接觸高球，平時只能趁著比賽空檔與朋友打打球，在2023年卸下球員身分後才開始訓練，為了世壯運，高國輝還找教練上課並多到球場實際操練，「一開始練的時候感覺自己狀況還不錯，但越接近比賽越覺得自己好像準備得不夠充足，今天第1洞下場時很緊張。」

世壯運高球賽採「史特伯弗賽制」，與職業賽計算桿數的方式不同，史特伯弗賽制以積分來算，平標準桿得2分，抓下小鳥為3分；吞下柏忌還有1分，若吞下雙柏忌或是未完成該洞則以0分計算。

談到首日成績，高國輝苦笑表示：「今天打很差，都沒有抓下小鳥，只有1次保PAR，總桿數109桿，這是我打球以來最差的成績耶。」他坦言，自己今天鐵桿發揮不理想，「短桿本來就是我比較差的地方，短桿的力道控制要更精細，細膩度是我需多練習的地方。」

首次參加高球賽就在具有百年歷史的「老淡水球場」揮桿，高國輝大讚球場環境很好，「因為工作跟住的地方離老淡水比較遠，我比較常在台北球場打球，但老淡水球場環境很好，這是職業球員在打的球場，難易度真的是滿難的，我第1洞開球就開歪，還好第2桿有救回來。」

雖然第一天表現不甚理想，高國輝不會因此失去信心，「我不是專業的，第1次比賽有打完18洞已經不錯，雖然這個成績真的滿爛的，可能我給自己太大壓力也有點緊張。」他認為，看到超過8、90歲甚至百歲人瑞參加世壯運覺得很感動，「對我來講，世壯運用意不是在於拿多好的成績，而是要鼓勵大家不管到幾歲都可以繼續運動。」

高國輝參加高球賽。（新北市體育局提供）高國輝參加高球賽。（新北市體育局提供）

高國輝參加高球賽。（新北市體育局提供）高國輝參加高球賽。（新北市體育局提供）

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