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超狂！準媽咪挺20週孕肚勇奪世壯運金牌 驚人背景曝

2025/05/20 17:27

謝至琳挺20週又5天孕肚勇奪女子30＋歲組200公尺混合四式金牌。（世壯運執委會提供）謝至琳挺20週又5天孕肚勇奪女子30＋歲組200公尺混合四式金牌。（世壯運執委會提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會賽事正進行，今（20日）出現溫馨一幕，懷孕20週又5天的前游泳選手謝至琳，在女子30＋歲組200公尺混合四式中，以3分2秒33奪金。謝至琳感性表示，雖然感到很累，但多了一個人的力量。世壯運執委會表示，這份母愛與運動精神，成為本屆桿人時刻之一。

謝至琳畢業於台北市游泳傳統名校南港高中，主練混合和自由式長距離，曾破多項全中運混合式大會紀錄，並且在2013年全大運單屆拿到5金；不過，她師大畢業後就離開賽場，目前在台北市溪口國小服務，謝至琳透露，距離上一次比賽應該有十多年了，但難得在台灣舉辦國際大型賽事，一定要支持一下。

謝至琳去年就完成世壯運報名，但今年初才發現懷孕，夫妻倆為求慎重評估參賽與否，特別於賽前徵詢醫生，獲醫生同意後才照常參加。不過，懷孕期間身體狀況難測，也影響謝至琳賽前準備，她說，大概一個多月之前開始練習，慢慢地恢復一下，每天下水，但前陣子身體不太舒服，沒什麼力氣，也有嗜睡症狀，常常預定要訓練卻落空，只能待在家中休息，賽前其實沒有練很多。

謝至琳這次世壯運游泳共報名50公尺自由式、100公尺自由式和200公尺混合四式三項，今是距離最長的一項，但也是她最專長的項目，謝至琳特地在自己微凸肚子寫上「20W5DAY」，紀念成功奪得金牌，丈夫還特別親吻她微凸肚子以示慶祝，場面溫馨感人。

「好累，真的好累！」謝至琳說，本來只想輕鬆游，但又覺得有一點機會奪牌，評估自己的身體狀況，多花了一點精力去游，很開心可以跟孩子一同參與世壯運並且拿到金牌。

謝至琳挺20週又5天孕肚勇奪女子30＋歲組200公尺混合四式金牌。（世壯運執委會提供）謝至琳挺20週又5天孕肚勇奪女子30＋歲組200公尺混合四式金牌。（世壯運執委會提供）

謝至琳挺20週又5天孕肚勇奪女子30＋歲組200公尺混合四式金牌。（世壯運執委會提供）謝至琳挺20週又5天孕肚勇奪女子30＋歲組200公尺混合四式金牌。（世壯運執委會提供）

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