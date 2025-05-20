中職》統一新聘沒打過球的教練 餅總期待結束不同訓練幫助選手

統一獅新聘運科投手教練曾浩哲。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅新聘運科投手教練曾浩哲，總教練林岳平表示，沒有打過棒球的曾浩哲是「學術型」教練，希望結合不同的訓練方式來幫助投手成長，曾浩哲也期待體驗比賽現場的挑戰。

林岳平表示，之前春訓曾和曾浩哲任職的貝斯沛拉訓練中心合作，當時就對曾浩哲透過運科儀器、數據協助投手調整留下深刻印象，日前聽說曾浩哲離職，馬上和他連絡。曾浩哲表示，接到餅總邀請的第一時間嚇一跳，但是想要體驗比賽現場，決定接受挑戰。

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統一成為中職第1支聘請專任運科教練的球隊，林岳平表示：「我們這些教練是累積實務經驗來教選手，而曾浩哲是透過研究去找出幫助選手的方法，希望結合兩者，給選手多一些選項，尤其是能力停滯或是有機會大幅突破的年輕投手，將是主要的目標。」

大學讀法律的曾浩哲曾是泰拳選手，他表示，因為曾在比賽中受傷，讓他想要學習肌力、體能的訓練，大二拿到證照後就在健身中心工作，而為了接觸到真正的選手，再到國立體大教練研究所深造，也確定投入運動產業中資源和數據最豐富的棒球，並以投手訓練為主。

曾浩哲過去曾協助約20名職棒投手調整，包括古林睿煬、胡智為和旅外的沙子宸、劉致榮等人。曾浩哲表示，不同層級的選手有不同的調整重點，基層選手以投球機制為主，職棒選手加強球種品質的比重就會增加，像古林睿煬已經是很成熟的投手，投球機制只調整前腳的動作，主要加強他的曲球和滑球的品質，可以在日職有更多武器可以使用。

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