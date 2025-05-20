世壯運歡迎晚會、足球賽事在竹北 周邊交管看這邊

2025世壯運的歡迎晚會，週六晚上將在新竹縣體育館的2樓平台廣場舉行。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025世界壯年運動會歡迎晚會將在週六（24日）於新竹縣體育場舉行，足球賽事也將從下週日（25日）起到下週五（30日）在竹縣第2運動場登場。竹北警分局今天針對這2大活動發布相關交管訊息，現場周邊部分停車格因將被局部占用，特別呼籲用路人和鄉親留意。

竹北分局表示，歡迎晚會將在新竹縣體育館2樓平台廣場舉行，所以週六早上8點起到次日凌晨1點為止，周邊道路和停車格將佔用：福興東路1段到光明6路1段之間的自強1路雙向車道，以及同路段的自強1路上還沒編號的停車格共65格，跟自強1路到莊敬南路之間、福興東路1段路邊編號40到72號的停車格。

請繼續往下閱讀...

至於歡迎晚會期間的接駁車，會從週六下午4點半開到深夜10點，搭乘路線主要是從會場往返高鐵新竹站之間。

從會場要去高鐵新竹站的乘客，從會場附近的「上泉州厝」公車站上車後，途經自強1路、光明6路東1段跟2段、到高鐵7路後進入高鐵站。

要是從高鐵新竹站要到會場的人，從高鐵7路上車，經文興路2段、嘉豐11路、光明6路東2段跟1段後轉莊敬南路、福興東路1段，就可抵達「上泉州厝」公車站，在此下車就能抵達會場。

至於下週日起到週五的足球賽，從週四（22日）早上8點起，到下週五（30日）晚上8點為止，莊敬北路到勝利7街1段之間的莊敬1路、跟編號50到88號的收費停車格都將因賽事而被占用。

配套的接駁車營運時間分2波，首波從即日起到週五（23日）為止、第2波則從下週日（25日）起到下週五（30日）為止，每班班距35分鐘，台鐵竹北站從早上7點到晚上6點05分發車接駁，高鐵新竹站則從早上7點20分接駁到晚上6點25分；搭乘站點有：台鐵竹北站、新竹縣第2運動場、喜來登飯店、以及高鐵新竹站。

週六世壯運在竹北的歡迎晚會接駁車動線示意圖。（竹北警分局提供）

本週六世壯運歡迎晚會周邊道路停車和人行動線示意圖。（竹北警分局提供）

世壯運在新竹縣的活動所申請占用的道路和停車格位置圖。（竹北警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法