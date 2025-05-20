大馬大師賽》「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩力退地主勁敵 晉級16強

台灣羽球男子雙打組合楊博涵（左）/劉廣珩（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級500系列馬來西亞羽球大師賽今天開戰，台灣男雙「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩以21：19、21：15力退地主組合陳蔚強／阿茲林（Nur Mohd Azriyn Ayub），挺進16強。

楊博涵／劉廣珩在上週登場的泰國公開賽打進8強，本週世界排名從24名升至21名，兩人將持續力拚跨進世界前20之林。

請繼續往下閱讀...

楊博涵／劉廣珩在首輪遇上世界排名26的陳蔚強／阿茲林，其中35歲的陳蔚強生涯最風光是2016年里約奧運和吳蔚昇摘下銀牌，他近年則改與31歲阿茲林合作，在去年超級巡迴賽也有4站挺進最終4強。

面對經驗老道的地主強敵，楊博涵／劉廣珩首局雖以10：11落後進入暫停，不過後來就取得超前，也先下一城。涵劉組合在第二局更是克服11：14落後劣勢，直接一鼓作氣打出10：1猛攻，最終就以直落二告捷。

另外，陳子睿／林煜傑以21：13、21：18擊敗印度組合，16強將挑戰第2種子大馬組合吳世飛／伊祖丁。大馬組合去年奧運結束後突飛猛進，日本公開賽、中國公開賽、北極公開賽都摘下冠軍，本季也在印度公開賽稱王。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法