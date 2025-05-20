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桌球世錦賽》大戰6局力退克國一哥普卡爾 林昀儒連3屆殺進男單32強

2025/05/20 20:56

林昀儒力退克羅埃西亞名將普卡爾，闖進男單32強。 （取自WTT官網） 林昀儒力退克羅埃西亞名將普卡爾，闖進男單32強。 （取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年杜哈世界桌球錦標賽男單次輪，經過一場將近1小時的激戰後，以4:2力退世界排名36的克羅埃西亞名將普卡爾，寫下對戰5連勝，連續3屆挺進32強，下一輪將遭遇奧地利的哈貝松。

林昀儒過去四度遭遇普卡爾還沒輸過，包括2021年東京奧運、2023年阿拉木圖挑戰賽都以直落三獲勝。但今天再度過招卻一點都不輕鬆。

首局，林昀儒在6:9落後下先追成9平，9:10對手聽牌時再靠著招牌接發球反手擰救下1個局點，12:10後來居上。

次局，普卡爾改變發球策略，用逆側旋發球誘使小林擰拉後再伺機正手搶攻，連續多次得手，11:5扳回一城。

關鍵第3局，林昀儒在3:6落後下也大膽改用長球突襲，打亂對手節奏，在10:9聽牌下雖然錯失2個局點，最終仍以13:11拿下。

第4局，林昀儒在7:4領先下被追至8:7時，果斷地喊出暫停，恢復比賽後連拿3分，11:7再下一城。但普卡爾沒有放棄，第5局展開瘋狂搏殺，5:2開局後，以11:6追回1局。

林昀儒也沒慌亂，第6局在5:4領先時獲得幸運之神眷顧，一顆擦邊球加上正手發球搶攻得手，連拿2分將比分拉開，最終以11:7保持對戰不敗紀錄。

16歲台南小將郭冠宏男單次輪則以0:4（3:11、8:11、6:11、6:11）不敵世界排名30的日本名將戶上隼輔，首次世錦賽在64強止步。

女單方面，世界排名11的鄭怡靜次輪面對世界排名88的印度女將齊塔莉，未遭遇頑抗，以4:1（11:3、11:7、11:6、6:11、11:5）快意獲勝，32強將對決世界排名49的加拿大女將張默。

世界排名185的國泰女將黃禹喬，次輪迎戰世界排名71的新加坡一姐曾尖，在局數3:1領先，第6局10:8聽牌下，連續錯失4個賽末點，最終以3:4（11:9、8:11、11:4、11:5、5:11、13:15、3:11）遭逆轉，和32強門票擦身而過。

林昀儒力退克羅埃西亞名將普卡爾，闖進男單32強。 （取自WTT微博） 林昀儒力退克羅埃西亞名將普卡爾，闖進男單32強。 （取自WTT微博）

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