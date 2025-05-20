中職》勝投王威能帝本季最慘先發！台鋼單局得分差點平隊史紀錄

魔鷹。（台鋼提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿洋投威能帝，今賽前暫以3勝暫居聯盟最多勝、防禦率也排名聯盟第2名，今天客場先發出戰台鋼雄鷹，卻慘遭對方連續安打狙擊。台鋼雄鷹5局下單局狂攻6分，終場6:1贏球，終止近期3連敗。

2局上，張閔勛敲安、靠暴投上二壘，余德龍的適時安打，幫助樂天先馳得點。不過，台鋼先發投手艾速特隨即回穩，一度讓樂天打者連13打席出局，投完6局僅失1分退場。

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台鋼5局下把握攻勢，從樂天二壘手林子偉失誤開始，王柏融、魔鷹、張肇元和王博玄連續敲安，藍寅倫高飛犧牲打、曾子祐安打，再將分數擴大。台鋼單局拿下6分，隊史上僅次於去年5月31日6局下單局7分，當時對手也是樂天桃猿隊。

威能帝中職生涯單局最多失分就是6分，是去年面對台鋼，今他再遭台鋼狙擊，也是本季首次先發投不滿5局，僅投4.2局退場，而他今天失的6分當中，3分是自責分。

9局上，台鋼推出前次出賽本季首度失分的守護神林詩翔，卻遭陳晨威、林立連兩打席敲安，造成無人出局一二壘有人，林智平滾地球，台鋼策動雙殺不成，仍一三壘有人，林泓育再見雙殺打。

威能帝。（樂天提供）

艾速特。（台鋼提供）

王柏融。（台鋼提供）

張肇元。（台鋼提供）

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