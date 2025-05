大谷翔平。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕運動家捕手佩雷達(Jhonny Pereda)在美國時間5月15日與道奇之戰,因為比數懸殊登板投球,對大谷翔平投出三振,他回想起來仍興奮不已。

事隔數日受訪時,回憶起三振大谷翔平的情景,佩雷達仍難掩興奮之情:「感覺很特別,因為他(大谷)是聯盟中最強的打者之一。」

這也成為佩雷達一生難忘的回憶,「我自己都不敢相信我做到了,當下真的非常驚呀,旁邊的人也問我『你想留下這顆球嗎』,這是一個很棒的回憶。」

佩雷達本季已經登板過3場,合計3局投球丟7分,防禦率21.00,有3次三振。

