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桌球世錦賽》5局大戰扳倒中國「黃梁組合」 林昀儒/高承睿挺進男雙8強

2025/05/21 06:53

林昀儒（右）和高承睿攜手擊敗中國組合，挺進男雙8強。（取自WTT官網） 林昀儒（右）和高承睿攜手擊敗中國組合，挺進男雙8強。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「武林高手組合」林昀儒/高承睿，台灣時間今天凌晨在2025年杜哈世界桌球錦標賽男雙16強戰，激戰近1個小時後以3:2扳倒中國「黃梁組合」黃友政/梁靖崑，首次在世錦賽搭配就闖進8強。

林高配8強將對上中國「雙林組合」林詩棟/林高遠和南韓組合張禹珍/趙大成的勝方。

梁靖崑和黃友政都是林昀儒在中國乒超聯賽山東魏橋的隊友，梁靖崑更和林昀儒組成威力十足的「梁靖儒組合」。

如今林昀儒和今年新加坡大滿貫賽才開始搭配的高承睿攜手，對抗昔日隊友梁靖崑、黃友政。林高配首局還在暖機，很快的以3:11讓出，次局，林高配在7:5領先下連丟3分，隨即喊出暫停，重回比賽後一鼓作氣連得4分，11:8扳回一城。

第3局是全場勝負分水嶺，林高配在開局1:7落後下沒有放棄，在5:10的絕境下更連續化解5個局點，以11:10反超，中國組合雖然靠著黃友政正手搶攻救回1個局點，但林高配仍有驚無險以13:11拿下。

林高配原本有機會在第4局終結比賽，可惜在8:3領先下被追到9平，10:9聽牌時又連續錯失3個賽末點，最終以13:15被逆轉。

決勝局，林高配4:1開局後，雖一度被追到4:3，但兩人依舊沉穩出擊，相持球也佔上風，打出一波7:1攻勢，11:4贏得這場重大勝利。

林昀儒（左）和高承睿攜手擊敗中國組合，挺進男雙8強。（取自國際桌總微博）林昀儒（左）和高承睿攜手擊敗中國組合，挺進男雙8強。（取自國際桌總微博）

女單方面，台灣一姐鄭怡靜也以15:17、11:5、11:6、11:6、11:6後來居上，擊退世界排名49的加拿大女將張墨，這也是她繼2015、2021及2023年之後，生涯第4度打進世錦賽16強。

女雙部分，世界排名第7的鄭怡靜/李昱諄則以1:3（10:12、8:11、11:9、5:11）不敵南韓組合李恩惠/金娜英，無緣晉級8強。

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