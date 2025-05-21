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NBA》馬刺新人王全票入選第一隊！ 年度新秀陣容出爐

2025/05/21 07:25

年度新秀第一隊獲選成員。（圖片取自X）年度新秀第一隊獲選成員。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕NBA年度新秀陣容今天揭曉，馬刺隊新人王卡瑟爾（Stephon Castle）以全票之姿入選第一隊，而第一隊的另外4人分別是老鷹狀元郎里薩謝（Zaccharie Risacher）、巫師探花薩爾（Alex Sarr）以及灰熊的周志豪（Zach Edey）以及威爾斯（Jaylen Wells）。

卡瑟爾拿到全部100張第一名選票，總分200分，狀元郎里薩謝拿下99張第一名選票，1張第二名選票，總分199分獲選，灰熊第二輪39順位的威爾斯拿到96張第一名選票與3張第二名選票，總分195分，周志豪則拿到73張第一名選票，27張第二名選票，總分173分，薩爾則有54張第一名選票與42張第二名選票，總分150分。

年度第二隊依照分數排序為熱火中鋒韋爾（Kel’el Ware，138分）、公牛前鋒布澤利斯（Matas Buzelis，97分）、鵜鶘中鋒米希（Yves Missi，90分）、拓荒者中鋒柯林根（Donovan Clingan，73分）以及巫師後衛卡林頓（Bub Carrington，53分）。值得一提的是，爵士後衛克里爾（Isaiah Collier）以1分之差不敵卡林頓無緣入選。

年度新秀第二隊獲選成員。（圖片取自X）年度新秀第二隊獲選成員。（圖片取自X）

馬刺卡瑟爾本季出賽80場，其中先發47場，他拿下新秀最多的總得分1190分，投進最多423顆進球以及最多的74次抄截。此外，他還投進比任何新秀還多100顆以上的罰球（249顆），他是繼「石佛」鄧肯（Tim Duncan）以來，第一位能夠在球隊得分與助攻排名前2的新秀（此紀錄扣除新加盟的福克斯（De'Aaron Fox）與只打46場的溫班亞瑪（Victor Wembanyama））。

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