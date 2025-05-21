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MLB》索托跑壘散漫遭砲轟 大都會主帥緩頰：他只是個年輕人

2025/05/21 08:22

索托。（資料照，美聯社）索托。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季以15年7.65億美元加盟大都會明星強打索托（Juan Soto），連續兩天出現跑壘不積極的情況，慘遭多家美媒批評。對此，總教練門多薩（Carlos Mendoza）替子弟兵緩頰，「他只是個人，才26歲而已，不會有事的，他可是索托。」

索托19日在客場對戰洋基時，在8局上敲出二壘滾地球，二壘手拉梅修奮力一撲才將球給攔下，原本有機會形成內野安打，但索托沒有全力衝刺遭到刺殺出局。索托昨日則是在客場面對紅襪時，6局上敲出左外野深遠飛球，直擊芬威球場左外野特產的「綠色怪物」，並沒有飛出大牆，而索托當下並未第一時間就跑壘，因此形成短程的一壘安打。

對於外界認為他跑壘不積極，索托受訪時表示：「我覺得我已經蠻拚的了，你如果有看比賽，應該能看得出來。」總教練門多薩賽後也說過會與索托談一談，不過今天受訪時對於會談內容或是否真的有聊過，都沒有正面回應。

門多薩認為索托之前的發言反映出他對自己表現的挫折，現在這一切對他來說是全新的體驗，不只是新球隊，還有新合約以及新球迷的期待，門多薩認為，他過去一直都待在常勝軍當中，也拿過世界大賽冠軍，但現在的情況是他從未經歷過的，教練團會持續幫助他適應新球隊。

索托本季加盟大都會，目前表現不如預期，出賽48場繳出8轟、20打點、6盜和打擊率0.244的成績，OPS為0.813，與生涯平均有所落差，門多薩坦言，當簽下天價合約時，關注度就會隨之提高，索托也知道這點，而且他接受這一切，他一直以來都是超級巨星，所做的一切都會被放大檢視，他是一名好球員，只是目前還沒打出他想要的成績。

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