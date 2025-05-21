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MLB》主審亂判讓畢爾勒抓狂！ 離開道奇後生涯第二度被驅逐（影音）

2025/05/21 08:20

畢爾勒怒噴主審遭驅逐出場。（美聯社）畢爾勒怒噴主審遭驅逐出場。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪先發投手畢爾勒（Walker Buehler）在今天從傷病名單回歸，但在對陣大都會一戰卻因為不滿主審判決口出穢言，直接跟總教練柯拉（Alex Cora）一起被驅逐出場。

3局上半1出局，畢爾勒面對林多（Francisco Lindor）時投出觸身球保送，但他對此判決略有微詞，接下來在對陣索托（Juan Soto）時，林多盜上二壘成功，而畢爾勒當時投出的整顆在好球帶內的球被判成壞球，他直接跟主審伊斯塔布魯克（Mike Estabrook）發生爭吵，不久便被驅逐出場，隨後柯拉也在為子弟兵抱屈時被驅逐。

這是畢爾勒生涯第二次被驅逐出場，上一次他被驅逐出場時事在道奇時期，2021年8月20日，對手也是大都會。而柯拉做為主帥則是生涯第18次被驅逐出場。今天畢爾勒在被驅逐出場前，投2.1局送出4K、2BB沒有掉分，接替的投手也未讓他失分。

第二顆球讓畢爾勒發飆。（圖片取自X）第二顆球讓畢爾勒發飆。（圖片取自X）

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