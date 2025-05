MLB》主審亂判讓畢爾勒抓狂！ 離開道奇後生涯第二度被驅逐（影音）

畢爾勒怒噴主審遭驅逐出場。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅襪先發投手畢爾勒(Walker Buehler)在今天從傷病名單回歸,但在對陣大都會一戰卻因為不滿主審判決口出穢言,直接跟總教練柯拉(Alex Cora)一起被驅逐出場。

3局上半1出局,畢爾勒面對林多(Francisco Lindor)時投出觸身球保送,但他對此判決略有微詞,接下來在對陣索托(Juan Soto)時,林多盜上二壘成功,而畢爾勒當時投出的整顆在好球帶內的球被判成壞球,他直接跟主審伊斯塔布魯克(Mike Estabrook)發生爭吵,不久便被驅逐出場,隨後柯拉也在為子弟兵抱屈時被驅逐。

請繼續往下閱讀...

這是畢爾勒生涯第二次被驅逐出場,上一次他被驅逐出場時事在道奇時期,2021年8月20日,對手也是大都會。而柯拉做為主帥則是生涯第18次被驅逐出場。今天畢爾勒在被驅逐出場前,投2.1局送出4K、2BB沒有掉分,接替的投手也未讓他失分。

Red Sox starting pitcher Walker Buehler and manager Alex Cora have both been ejected by home plate umpire Mike Estabrook pic.twitter.com/Oa94A0jrA4