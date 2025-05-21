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MLB》大谷翔平何時能Live BP？ 道奇主帥曝未來計畫

2025/05/21 09:23

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平重拾二刀流出現重大進展，今天在傳接球練習時首度解禁滑球，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言這是重大的一步，並提到未來的復健計畫。

大谷翔平今天在傳接球時除了直球、二縫線速球、卡特球和指叉球之外，另外還投了8顆滑球和9顆曲球，道奇首席運動訓練師阿爾伯特（Thomas Albert）表示，大谷已經把所有球種都投了出來。

對於大谷翔平的復健訓練邁進一大步，總教練羅伯斯坦言，復健進度確實有所進展，雖然還不確定何時可以在牛棚練投解禁滑球，但這無疑是一大進步，大谷接下來會在25日於牛棚模擬實戰比賽換局時的情況，這也是第3次進行這項訓練。

大谷翔平至今為止已經進行了12次的牛棚練投，羅伯斯點出未來的投球計畫，將會為大谷增加每次牛棚練投的球數，至於如何會進行實戰投打練習（Live BP），羅伯斯回應：「如果我知道答案就好了，目前還在等待復健團隊給出『可以進行』的信號。」

另外，羅伯斯也透露，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）會最先歸隊，他今天將會登上投手丘練投，他這還不算是正式的牛棚練投，大概3天後就會進入牛棚正式練投，史奈爾（Blake Snell）和大谷誰先復出，現在還不好說，但他確信葛拉斯諾會是這3人中最早復出的。

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