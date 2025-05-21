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MLB》道奇做出近年罕見改變！ 美媒分析：不能再放差勁的球員...

2025/05/21 09:08

道奇近期吞下4連敗。（資料照）道奇近期吞下4連敗。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊近期被天使相隔15年在「公路大戰」中橫掃，在昨天輸給響尾蛇後吞下4連敗，播客節目《Baseball Bar-B-Cast》的兩位資深寫手明茲（Jake Mintz）與舒斯特曼（Jordan Shusterman）便提到，這對道奇而言無疑是一記警鐘。

舒斯特曼認為，現在的道奇可能是最近幾年最差的狀態，無論是克蕭（Clayton Kershaw）復出後表現掙扎，或者是牛棚的失利，加上道奇整體投手群未能穩住局勢，且球隊過去仰賴球星的關鍵安打也沒有出現。

兩人都認為，現在道奇不只面臨到同分區競爭對手的壓力，球隊也開始意識到無法再仰賴過往的優勢，明茲拿另一個主持人形容：「2025年的道奇就像是舒斯特曼在中學的學業，他很有天賦，能夠輕鬆獲得不錯的成績，但總有一天得開始努力。」

近期重視老將的道奇隊，接連將兩位資深球員巴恩斯（Austin Barnes）與泰勒（Chris Taylor）給DFA，明茲認為，這代表球團的方針出現改變，因為在競爭激烈的情況下，板凳中不能再有戰力不足的球員。

舒斯特曼總結，道奇隊現在得面對現實，過去幾年他們或許可以靠著球隊天賦來輕鬆晉級，但現在必須要仰賴全員的發揮，不僅年輕球員要挺身而出，先發輪值也得穩住陣腳，不能再只靠「MVP」連線的發揮。舒斯特曼說：「至少他們現在明白，他們目前不可以在陣容中放太多差勁的球員，需要每個人挺身而出。」

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