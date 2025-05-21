MLB》鈴木誠也開轟猛打賞登聯盟打點王！小熊打到馬林魚派野手登板

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍強打鈴木誠也今天在對陣馬林魚的比賽發威，不僅敲出賽季第12轟，還繳出猛打賞4分打點的演出，幫助球隊14：1大勝。

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鈴木誠也在第一打席滾地出局，第二打席敲出一壘安打，第三打席選到四壞保送，第四打席貢獻一發2分砲，第五打席飛球出局，第六打席敲出帶有2分打點的二壘安打，幫助球隊以14：1痛宰馬林魚，全場5打數3安打4打點跑回3分，目前以43分打點暫時位居聯盟打點王，目前緊追在後的是42分打點的巨人佛羅雷斯（Wilmer Flores）以及41分打點的洋基賈吉（Aaron Judge）。

鈴木誠也開轟，單場3安4打點。（美聯社）

兩隊前5局戰成1：1平手，但6局馬林魚佛契（Calvin Faucher）接替先發投手登板後，一個出局數都沒解決，就被打5支安打，投出1次四壞保送，狂失6分成為比賽轉捩點，9局馬林魚直接推出野手Javier Sanoja登板，他主投1局被打6支安打失掉5分。

除了鈴木誠也外，明星外野手塔克（Kyle Tucker）也有3安猛打，1發陽春砲的表現，先發投手泰昂（Jameson Taillon）繳出7局失1分好投。馬林魚先發維瑟斯（Ryan Weathers）繳5局失1分好投退場。

馬林魚9局派出野手Javier Sanoja登板失掉5分。（圖片取自X）

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