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MLB》全壘打緊咬大谷翔平、與鈴木誠也並列打點王 「四割法官」開轟寫紀錄

2025/05/21 10:28

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對戰遊騎兵敲出本季第16轟緊追道奇大谷翔平，另外與小熊鈴木誠也並列打點王，打擊率仍破4成，助隊終場以5：2擊敗對手，取得2連勝，洋基近12戰拿下9勝。

賈吉敲出本季第16轟。（路透）賈吉敲出本季第16轟。（路透）

洋基「米飯哥」萊斯（Ben Rice）在2局下砲轟35歲前明星左投柯賓（Patrick Corbin），右外野陽春彈助隊先馳得點，4局下又在一三壘有人的情況下敲出適時高飛犧牲打，打回洋基的第2分。

洋基25歲先發右投沃倫（Will Warren）今天有效封鎖遊騎兵打線，主投5.2局用101球，被敲5安無失分，另外投出單場生涯新高的10次三振，以及1次四壞球保送，防禦率降至4.05。

洋基6局下攻勢再起，沃爾普（Anthony Volpe）敲出長打灌進第5分，賈吉第8局發威，扛出一發右外野2分砲，相隔3場開轟，本季第16轟出爐，洋基取得5分領先。賈吉這一轟飛行距離只有326英呎，成為賈吉生涯飛行距離最短的全壘打。

但漢彌爾頓（Ian Hamilton）9局上關門讓洋基嚇出一身冷汗，先是被明星捕手海姆（Jonah Heim）敲出右外野2分砲破蛋，之後又讓哈格瑞提（Sam Haggerty）擊出中外野三壘安打，洋基此時趕緊換上終結者威佛（Luke Weaver），最後讓史密斯（Josh Smith）擊出二壘高飛球遭接殺，洋基終場以5：2擊敗遊騎兵，賞給對手2連敗，沃倫收下本季第3勝，先發5局失3分的柯賓苦吞本季第3敗。

賈吉此役單場4支2，進帳2分打點，跑出本季第4盜，目前以16轟未列全聯盟第2，僅次於大谷翔平和費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的17轟，而43分打點追上鈴木誠也，並列大聯盟打點王，打擊率升至0.403。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉目前在開季前47場繳出至少15轟、打擊率4成以上的表現，成為大聯盟史上第5人，上一位要追溯到2019年效力道奇的貝林傑（Cody Bellinger），如今已經是他的隊友。

賈吉敲出本季第16轟。（路透）賈吉敲出本季第16轟。（路透）

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