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CBA》台將第二人！林秉聖助浙江廣廈力挫有陳盈駿的北京北汽奪隊史首冠

2025/05/21 10:07

浙江廣廈隊史首冠，林秉聖也成為自李學林後，第2位在CBA奪冠的台灣球員。（取自浙江廣廈微博）浙江廣廈隊史首冠，林秉聖也成為自李學林後，第2位在CBA奪冠的台灣球員。（取自浙江廣廈微博）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅外球員林秉聖昨在CBA總冠軍賽第6戰終場前1分03秒飆進關鍵三分球，助浙江廣廈以125：118擊敗北京北汽，系列賽以4：2奪下隊史首冠，林秉聖也成為自李學林後，第2位在CBA奪冠的台灣球員。

林秉聖在2024-25賽季轉戰CBA，並在選秀會上以首輪第4順位獲得廣廈的青睞。這季總冠軍系列賽碰上由陳盈駿領銜的北京北汽，兩位台將對決也引發關注，林秉聖在這系列賽場均拿下7.3分、1.8籃板、1.5次抄截。

林秉聖在封王戰中，繳出10分、2籃板，且於終場前1分03秒飆進關鍵三分球，幫助廣廈奪下隊史首冠，也完成過去同樣效力廣廈的林志傑、劉錚所沒能達到的目標。

林秉聖成為繼2011-12賽季率領北京男籃奪冠的李學林後，史上第2位在CBA奪冠的台將，當年李學林還榮膺總冠軍賽MVP。林秉聖表示，「連續3年打進冠軍戰，大家都開玩笑說我有福星體質，其實背後都是無數刻苦的練習，和獨自在異鄉打拚的艱辛。新秀年很榮幸成為浙江廣廈的一員，未來我們要寫下更多歷史。」

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