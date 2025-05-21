MLB》「洗襪伯」17轟追上大谷翔平！ 費城人魯薩多6局10K封鎖洛磯

史瓦伯17轟。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天作客洛磯，在魯薩多（Jesús Luzardo）6局10K失1分好投帶領下，加上史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出追上大谷翔平的聯盟最多17轟助隊取勝，加上近期大都會吞下3連敗，費城人將分區龍頭領先拉開到1.5場。

魯薩多在去年被費城人用農場百大新秀卡巴（Starlyn Caba）以及小聯盟外野手波伊德（Emaarion Boyd）交易入陣。開季就持續繳出好投，展現昔日百大左投的威力，開季前9場先發有5場優質先發，拿下4勝0敗，防禦率2.00。

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今天魯薩多面對墊底洛磯，6局投球只被打2支安打，投出3次四壞保送，失掉1分責失分，狂飆10K，防禦率下滑至1.95。費城人打線在首局就相挺打下3分大局，5局又給他1分援護，7局包含史瓦伯追平大聯盟全壘打王大谷翔平的第17轟在內打進3分，終場以7：4收勝。

Kyle Schwarber: Very good hitter of baseballs. pic.twitter.com/rdKtdFF57y — Philadelphia Phillies （@Phillies） May 21, 2025

魯薩多6局10K失1分奪下賽季第5勝。（路透）

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