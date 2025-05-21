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競技體操世界盃挑戰賽 中央大學邱敏翰奪下地板金牌

2025/05/21 11:00

競技體操世界盃挑戰賽，中央大學邱敏翰（中）奪下地板金牌殊榮。（中央大學提供）競技體操世界盃挑戰賽，中央大學邱敏翰（中）奪下地板金牌殊榮。（中央大學提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕「2025競技體操世界盃挑戰賽」日前在歐洲斯洛維尼亞舉行，代表台灣出賽的中央大學財務金融學系學生邱敏翰，在地板決賽表現穩定流暢，最終完美落地，以總分13.833摘下生涯首面國際賽金牌，寫下個人最佳紀錄，也為台灣爭光。

中大校方表示，邱敏翰幼稚園就讀紀錄片「翻滾吧！男孩」宜蘭公正國小附設幼稚園，開始受到體操教練青睞，今年全國大專校院運動會競技體操公開男子組摘銀，榮獲跳馬第二名、鞍馬與地板第三名等多項殊榮，並成功入選2025年世界大學運動會國手。

邱敏翰在斯洛維尼亞世界盃挑戰賽，沿用全大運成套地板動作，預賽時整體發揮得不錯，但最後一個動作落地沒有發揮到完美，僅以第5名取得決賽資格，修正動作後，決賽時完美落地，取得關鍵的0.1落地加分，最終以難度5.0，執行分8.733及0.1的落地加分，總得分13.833取得第一名，與第二名選手差距0.033，取得生涯第一面國際賽金牌。

邱敏翰表示，他會帶著自信和謹慎，面對每次練習與未來的挑戰，希望7月在德國舉辦的世大運，地板項目能加入更高難度的動作，呈現出自己最佳的訓練成果，最終站上2028年洛杉磯奧運的殿堂。而邱敏翰多益成績940分，也是中央大學弦樂社的成員，去年以小提琴手，參與校慶大會開幕表演。

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