MLB》史庫柏爾吞生涯首次投手犯規 對戰紅雀大展K功登美聯三振王

史庫柏爾。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年勇奪美聯投手三冠王的老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal），今天先發面對紅雀，主投5.2局飆8K失3分無關勝敗，暫居美聯三振王。老虎終場靠著格林（Riley Greene）9局上的致勝長打，以5：4險勝紅雀。

史庫柏爾此役投得虎虎生風，前4局僅被敲出1支安打，但5局下出現亂流，被艾倫納多（Nolan Arenado）敲出左外野2分砲掉分，第6局更出現生涯第一次的投手犯規，之後在三壘有人的情況下遭赫雷拉（Iván Herrera）擊出安打，讓紅雀追到3：4一分落後，老虎之後趕緊換投止血，讓他在有勝投資格的情況下退場。

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史庫柏爾今天先發5.2局用94球，被敲5支安打失3分，另有8次三振和1次四壞球保送，防禦率為2.87，本季累積79次三振，超越紅襪克羅切（Garrett Crochet）暫居美聯三振王。

老虎開路先鋒卡本特（Kerry Carpenter）首局首打席開轟，格林敲安打回第2分，他也在3局上敲出本季第12轟，右外2分砲幫助老虎領先擴大至4分，但紅雀在比賽後半段追回失分，溫恩（Masyn Winn）7局下擊出帶有追平分的高飛犧牲打，追到4：4平手，這也讓史庫柏爾本季第5勝飛了。

老虎最終靠著格林的致勝二壘安打，以5：4贏球，他此役繳出3安猛打賞，只差一支三壘安打就能達成完全打擊，另外進帳4分打點。

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