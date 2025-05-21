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NBA季後賽》SGA下半場復活！雷霆痛宰灰狼 西決G1開紅盤

2025/05/21 11:14

雷霆痛宰灰狼，西決G1開紅盤。（美聯社）雷霆痛宰灰狼，西決G1開紅盤。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部決賽今天點燃戰火，頭號種子雷霆在主場迎戰第6種子灰狼，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場雖然狂打鐵，下半場就重新調整大復活，率雷霆以114：88打敗灰狼，在G1開紅盤。

雷霆本季例行賽打出破隊史紀錄68勝14敗，在西部準決賽以4：3打敗由約基奇領軍的金塊，繼2016年後再度進軍分部決賽；上季西冠鎩羽而歸的灰狼，季後賽展現競爭力打敗詹姆斯、東契奇坐鎮的湖人及勇士，連兩年挺進分部決賽。

灰狼、雷霆上半場都有精彩的防守演出，生涯首度踏上分部決賽舞台的藍道（Julius Randle）上半場就飆進5顆三分球，23歲一哥愛德華茲（Anthony Edwards）也有13分、5籃板，狼軍以48：44領先雷霆。

吉爾吉斯亞歷山大上半場受限於對手防守僅13投2中，不過有靠多次罰球拿到分數，上半場繳出11分，為雷霆全隊最多。不過，SGA在第三節找到突破方法，以8投5中獨拿12分，以及J.威廉斯（Jalen Williams）9分挹注，且灰狼也失去準星，雷霆第三節就翻轉戰局，並在第四節持續擴大優勢，在主場開紅盤。

吉爾吉斯亞歷山大以27投10中，攻下31分、9助攻和5籃板，J.威廉斯19分、8籃板、5助攻和5抄截。藍道28分、8籃板，愛德華茲在第四節得分掛蛋，獲得18分、9籃板。

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