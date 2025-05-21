MiLB》林昱珉5局5K好投！ 本季首勝卻被牛棚砸掉了（影音）

Yuuuuu-Min Lin with another dazzling start pic.twitter.com/wswRaaHAQh — Reno Aces （@Aces） May 21, 2025

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇3A台灣左投林昱珉，今天對陣洛磯3A主投5局飆5K失掉2分，隊友給他6分火力支援，但9局響尾蛇上演劇場，單局被灌4分遭追平，林昱珉無緣本季首勝。

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林昱珉今天共投87球，被打6支安打，失掉2分都是陽春砲，分別是2局日浦（Keston Hiura）與5局希利爾德（Sam Hilliard）被兩位前大聯盟打者狙擊，整場林昱珉送出5次三振，2次四壞保送，防禦率上升到2.70。今天林昱珉讓對手揮棒落空13次，直球的最快球速來到94.7英哩，均速則是90.8英哩。

原本以6：2領先的響尾蛇，在9上派出Kyle Amendt登板關門卻放火，他0.2局被打1支安打，但送出3次四壞保送與2次三振後被換下場，緊急登板的Kyle Backhus直接被連敲2安救援失敗，單局響尾蛇狂失4分都算在Kyle Amendt頭上。9下麥卡錫（Jake McCarthy）被觸身球擊中後，透過暴投與投手犯規一路上到三壘，瓦格斯（Ildemaro Vargas）在1出局後敲出再見安打助響尾蛇以7：6奪勝。

林昱珉在休賽季代表台灣參加世界12強棒球賽，成為台灣能夠奪下世界冠軍的功臣，不過因為12強和女兒出生，林昱珉選擇晚一點才回到美國，直到今年5月才完成本季初登板，除了首戰以外，林昱珉接下來的3場先發用球數都落在80球上下。

林昱珉5局失2分飆5K，可惜本季首勝被牛棚砸鍋。（資料照）

今天3A原本有老虎李灝宇與海盜鄭宗哲同場較勁的比賽，但可惜因雨延賽。道奇新人聯盟柯敬賢今天1打數無安打，打出一次雙殺打，選到2次四壞保送，打擊率下修至3成95，守備上發生1次失誤。

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