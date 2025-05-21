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MLB》大谷敲長打有盜壘、山本燃燒110球繳好投問天 道奇10下再見犧飛終結4連敗

2025/05/21 13:20

山本由伸。（歐新社）山本由伸。（歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天派出「日本最強投」山本由伸止敗，先發對戰響尾蛇燃燒110球投滿7局無失分，前6局更投出無安打的內容，但終結者史考特（Tanner Scott ）關門失敗，無緣本季第6勝，馬恩西（Max Muncy）在10局下滿壘敲出再見高飛犧牲打，大谷跑回再見分，道奇終場以4：3逆轉擊敗響尾蛇，終結本季最長的4連敗。

山本由伸今天投得虎虎生風，前6局幾乎完全壓制響尾蛇打線，一度連續解決10名打者，僅投出1次四壞球保送，讓對手上到壘包，山本由伸直到7局上才被明星二壘手馬提（Ketel Marte）敲出右外野安打，無緣挑戰無安打比賽。

山本在該局同時面臨得點圈失分危機，被敲出安打後出現暴投，讓跑者推進至二壘，雖然之後連續用滾地球抓到兩個出局數，但他之後對莫雷諾（Gabriel Moreno）投出四壞球保送，所幸他在一三壘有人三振掉史密斯（Pavin Smith），力保不失分。

山本由伸此役主投7局用110球，用球數寫下旅美單場新高，被敲1支安打無失分，另有9次三振和2次四壞球保送，防禦率降至1.86。這也是山本由伸本季第2度再度投滿7局且0失分。

道奇4局下靠著MVP一壘手佛里曼（Freddie Freeman）和明星捕手史密斯（Will Smith）的連續長打，打回球隊第1分，加上山本由伸、費西亞（Alex Vesia）和卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）等人的封鎖，卡斯帕里烏斯更在8局上用三振化解滿壘危機，但終結者史考特（Tanner Scott ）9局上被莫雷諾砲轟追平，吞下本季第3場救援失敗，山本由伸的第6勝也飛了。

兩隊鏖戰至延長賽，響尾蛇台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）10局上敲出左外野2分砲，本季第15轟出爐，助隊取得3：1領先。

響尾蛇10局下推出終結者S.米勒（Shelby Miller），一上來就被艾德曼（Tommy Edman）敲出左外野二壘安打追回1分，之後敬遠大谷翔平形成一二壘，貝茲（Mookie Betts）敲出中外野高飛球遭接殺，艾德曼推進至三壘，隨後大谷盜上二壘，本季第11盜出爐，響尾蛇對佛里曼再度故意四壞球保送將壘包堆滿，但此時卻對史密斯投出觸身球保送，道奇擠回追平分，馬恩西擊出高飛犧牲打，大谷跑回再見分，道奇終場以4：3逆轉擊敗響尾蛇。

道奇日本二刀流球星大谷翔平單場4支1，首局首打席敲出左外野飛球出局，之後連續兩打席擊出二壘滾地球遭刺殺，8局下最後打席敲出中外野二壘安打，連續3場敲安，10局下最後打席獲得故意四壞球保送，打擊率微降至0.311；卡洛爾則是5打數1安打，進帳2分打點，吞下2次三振，打擊率為0.277。

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

卡洛爾。（美聯社）卡洛爾。（美聯社）

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