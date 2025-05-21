網球》與穆雷結束短暫合作 喬科維奇教練團找回熟面孔

喬科維奇。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）上週正式宣布與穆雷（Andy Murray）結束合作關係，近期決定讓同胞韋米奇（Dusan Vemic）加入教練團。

喬科維奇去年底宣布找來英國傳奇球星穆雷擔任教練，不過喬帥今年一冠難求，夢幻組合僅維持半年就畫下句點，喬帥談及此時表示，「他看比賽的角度很棒，但該怎麼說呢，在成績方面沒有達到我們預計的目標，（我們的合作）有時候行得通，有時就沒辦法，我們試過了。」

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明天將滿38歲的喬科維奇在日內瓦公開賽賽前記者會宣布從日內瓦站到法網會由韋米奇以及原本就是助理教練的博斯尼亞科維奇（Boris Bosnjakovic）共同指導，法網之後的教練人選則再視情況而定。

48歲的韋米奇過去曾與喬科維奇出戰過雙打，也曾是他的教練團一員，現為塞爾維亞金恩盃隊長，喬帥表示，目前會由這兩人暫時擔任自己的教練，「我還不著急要決定新人選，現在有他們在我身邊我覺得很滿意，法網之後我們再看看。」

喬科維奇仍在尋求本季紅土首勝，法網前決定再參戰ATP250等級的日內瓦公開賽，首輪對手是匈牙利好手福索維斯（Marton Fucsovics），兩人過去5度交手都由喬帥獲勝。

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