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世壯運邀選手暢遊新北 碧潭水舞「水火同源」週六登場

2025/05/21 12:51

新北市有200多條特色遊程，配合世壯運也主打27條主題遊程，圖為黃金博物館。（記者賴筱桐攝）新北市有200多條特色遊程，配合世壯運也主打27條主題遊程，圖為黃金博物館。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕雙北世界壯年運動會已於5月17日開幕，賽事持續至5月30日，新北市府規劃200多條特色遊程及年度超過300場活動，其中碧潭水舞活動將於5月24日登場，首創「水火同源」展演；交通局新闢177觀光公車，串聯九份、金瓜石等景點，邀請國內外遊客深入探索新北市的山海風光與人文美景。

觀光旅遊局長楊宗珉今天在市政會議報告指出，為迎接參賽選手及陪同眷屬，新北市府推動多元活動，包括文化局「新北漫遊指南」11條主題遊程，世壯運參加者可免費參與；民政局策劃「新北祈福列車」，設計10大主題「神助攻路線」活動；配合世壯運舉行，新北主打27條遊程路線，邀請國際友人體驗新北山海之美。

此外，文化局舉辦「新北歡迎晚會」和「多元文化體驗市集」，展現閩南、客家、原住民三大族群文化魅力；經濟發展局在府中廣場舉辦「醉夏趴」，集結在地精釀啤酒品牌和美食攤位。此外，基北北桃4市賽期推出16項特色活動，橫跨賽事期間45天；觀旅局也聯合工務、消防、衛生等單位執行旅宿稽查，保障選手住宿安全。

楊宗珉說，今年碧潭水舞季將於5月24日登場，持續至7月6日，每晚6點30分至晚間9點，每半小時呈現精彩展演，共6場絢麗水舞秀。今年首創推出「水火同源」水舞秀，巧妙將火焰元素融入水幕中，並安排4場各長達300秒的煙火表演，搭配世壯運主題互動裝置及期間限定市集，營造歡樂氛圍。

另，新北市美術館將於5月30日晚間7點舉行「We are the World」閉幕典禮，回顧賽事精彩時刻，並邀請草屯囝仔、葛西瓦、Energy等藝人團體演出。閉幕典禮免費入場，民眾可搭乘台鐵至鶯歌站下車，或搭乘917、981路線公車前往。

交通局新闢177觀光公車，串聯九份、金瓜石等景點。圖為黃金瀑布。（記者賴筱桐攝）交通局新闢177觀光公車，串聯九份、金瓜石等景點。圖為黃金瀑布。（記者賴筱桐攝）

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