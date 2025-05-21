排球》延攬荷蘭籍主帥掌兵符 台鋼天鷹為我國首支有外教的隊伍

台鋼天鷹總教練翰克。（台鋼天鷹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼天鷹職業排球隊今正式宣布，聘請荷蘭籍資深教練翰克（Henk Gootjes）擔任球隊總教練，帶領球隊迎接即將登場的台灣職業排球聯盟（TPVL）首季賽事。

翰克擁有超過10年的職業排球執教經驗，曾任多支荷蘭職業球隊總教練，包括Sudosa-Desto Assen、Reflex Kampen等。其專長涵蓋戰術分析、球員培育與團隊建構，並成功協助多位球員晉升荷蘭國家隊。在執教Reflex Kampen期間，他更帶領球隊兩度晉級國家盃準決賽（2018、2019），展現出卓越的領導才能與臨場調度能力。

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談及加入台鋼天鷹的展望，翰克表示：「我希望建立一支擁有鮮明風格的球隊，重點在於動態、高速的進攻體系，特別是中後排快攻與節奏掌控。我們的核心理念是『團隊至上』，彼此合作、互相扶持。」他進一步說明，防守端將以有組織的體系為基礎，強調穩定性，同時也會強化快速且靈活的反擊能力。

針對即將展開的首個台灣賽季，翰克指出：「短期來說，我們聚焦於3件事，建立一個凝聚力強的團隊文化；保持選手良好的身心狀態；以及與球迷建立深厚連結，讓他們為球隊感到驕傲。」他也提到長期目標是逐步提升台灣男子排球整體水準，「希望讓台鋼天鷹成為台灣家喻戶曉的職業排球隊，未來更能在亞洲，甚至世界舞台上被認可。」

為尋覓具潛力的新星，翰克也將親自出席5月31日於國立中正大學舉行的台鋼天鷹測試會，觀察參與測試選手的表現，為建隊挖掘關鍵戰力。

這次是翰克首次來到亞洲執教，他對這段旅程充滿期待：「這不只是職業上的挑戰，更是一段文化上的探索。我很榮幸能參與創建台鋼天鷹的過程，從零開始打造一支全新球隊。」

台鋼天鷹球團表示，翰克的加入，將為球隊注入國際級的專業養成系統。球團期望在翰克教練的帶領下，打造一支技術精湛、團隊默契卓越的隊伍，不僅為球迷帶來更多精彩刺激的比賽，同時也盼推動台灣排球整體發展，打造更具競爭力與影響力的職業排球環境。

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