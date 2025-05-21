晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

排球》延攬荷蘭籍主帥掌兵符 台鋼天鷹為我國首支有外教的隊伍

2025/05/21 12:48

台鋼天鷹總教練翰克。（台鋼天鷹提供）台鋼天鷹總教練翰克。（台鋼天鷹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼天鷹職業排球隊今正式宣布，聘請荷蘭籍資深教練翰克（Henk Gootjes）擔任球隊總教練，帶領球隊迎接即將登場的台灣職業排球聯盟（TPVL）首季賽事。

翰克擁有超過10年的職業排球執教經驗，曾任多支荷蘭職業球隊總教練，包括Sudosa-Desto Assen、Reflex Kampen等。其專長涵蓋戰術分析、球員培育與團隊建構，並成功協助多位球員晉升荷蘭國家隊。在執教Reflex Kampen期間，他更帶領球隊兩度晉級國家盃準決賽（2018、2019），展現出卓越的領導才能與臨場調度能力。

談及加入台鋼天鷹的展望，翰克表示：「我希望建立一支擁有鮮明風格的球隊，重點在於動態、高速的進攻體系，特別是中後排快攻與節奏掌控。我們的核心理念是『團隊至上』，彼此合作、互相扶持。」他進一步說明，防守端將以有組織的體系為基礎，強調穩定性，同時也會強化快速且靈活的反擊能力。

針對即將展開的首個台灣賽季，翰克指出：「短期來說，我們聚焦於3件事，建立一個凝聚力強的團隊文化；保持選手良好的身心狀態；以及與球迷建立深厚連結，讓他們為球隊感到驕傲。」他也提到長期目標是逐步提升台灣男子排球整體水準，「希望讓台鋼天鷹成為台灣家喻戶曉的職業排球隊，未來更能在亞洲，甚至世界舞台上被認可。」

為尋覓具潛力的新星，翰克也將親自出席5月31日於國立中正大學舉行的台鋼天鷹測試會，觀察參與測試選手的表現，為建隊挖掘關鍵戰力。

這次是翰克首次來到亞洲執教，他對這段旅程充滿期待：「這不只是職業上的挑戰，更是一段文化上的探索。我很榮幸能參與創建台鋼天鷹的過程，從零開始打造一支全新球隊。」

台鋼天鷹球團表示，翰克的加入，將為球隊注入國際級的專業養成系統。球團期望在翰克教練的帶領下，打造一支技術精湛、團隊默契卓越的隊伍，不僅為球迷帶來更多精彩刺激的比賽，同時也盼推動台灣排球整體發展，打造更具競爭力與影響力的職業排球環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中