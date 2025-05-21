MLB》為道奇止敗貢獻7局9K好投！山本由伸笑談無安打：大概要130球

山本由伸7局好投無失分，送出9次三振。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本強投山本由伸今天對陣響尾蛇繳出前6局無安打、110球投完7局飆9K無失分的絕佳好投，儘管勝投遭牛棚砸鍋，賽後他仍對中止連敗感到高興，同時也將好投歸功於捕手史密斯（Will Smith）。

山本由伸前6局只投出1次四壞保送，直到7局才被明星二壘手馬提（Ketel Marte）敲安突破無安打金身，最終用110球投完7局力保不失，全場只被敲出1支安打，投出2次四壞保送與9次三振，防禦率下降到1.86。本場山本混用5個球種，其中速球42顆，最快來到97.2英哩，曲球也投了31顆，另有20顆指叉球、10顆卡特球與7顆伸卡球（二縫線速球）。

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賽後山本由伸將好投歸功於史密斯：「不論是曲球還是卡特球，都是靠著威爾的配球去投，總而言之就是相信他的配球盡力投球。」談到6局無安打時，是否有意識到自己正在挑戰無安打比賽，山本笑回：「離9局還很遠，所以大概要投到130球吧...。不過當時球數還蠻好的，我就是專注對付眼前的打者，全力投球。」

今天用球數來到110球是本季新高，山本由伸直言，能夠為今天的勝利做出貢獻，他感到很高興。接下來還想要貢獻出更多能夠幫助球隊獲勝的好投。

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