NBA季後賽》灰狼今寫21年難堪紀錄 雷霆主帥點出贏球關鍵

雷霆在西部冠軍賽第1戰逆轉擊敗灰狼。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕西部冠軍賽今天點燃戰火，頭號種子雷霆在主場以114：88逆轉第6種子灰狼，首戰開紅盤。雷霆總教練達格諾（Mark Daigneault）賽後受訪表示，逆轉贏球的關鍵就是來自強悍的防守。

雷霆上半場以44：48落後灰狼，下半場靠著防守逆轉戰局，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表示，他們只是打出自己的球風，做好擅長的防守，讓他們在比賽前半段不會落後太多。總教練達格諾認為球隊花了一點時間才適應對手，全靠防守才能讓他們有機會贏球。

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雷霆是本季NBA防守最強的球隊，例行賽防守效率每100回合只失106.6分，而在季後賽進步到只失100.7分，而雷霆也善加利用防守來創造進攻機會，雷霆季後賽平均每場從對手失誤中拿到25.3分，創下1997年以來的紀錄，雷霆季後賽平均能製造對手18.3次失誤，高居聯盟第一，同時也比例行賽的17.0次更高。

雷霆今天將灰狼的團隊投籃命中率壓低至34.9%，同時僅讓對手在禁區拿下20分，這是灰狼自2004年西部決賽第1戰以來，在季後賽中禁區得分最少的一場。達格諾：「我們不會特別要逼對手出現失誤，而是要包夾持球者、積極協防，信任隊友與防守體系，當這些元素到位，自然就會創造出失誤，也會讓對手投籃時感到不舒服。」

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