晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》灰狼今寫21年難堪紀錄 雷霆主帥點出贏球關鍵

2025/05/21 14:55

雷霆在西部冠軍賽第1戰逆轉擊敗灰狼。（美聯社）雷霆在西部冠軍賽第1戰逆轉擊敗灰狼。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕西部冠軍賽今天點燃戰火，頭號種子雷霆在主場以114：88逆轉第6種子灰狼，首戰開紅盤。雷霆總教練達格諾（Mark Daigneault）賽後受訪表示，逆轉贏球的關鍵就是來自強悍的防守。

雷霆上半場以44：48落後灰狼，下半場靠著防守逆轉戰局，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表示，他們只是打出自己的球風，做好擅長的防守，讓他們在比賽前半段不會落後太多。總教練達格諾認為球隊花了一點時間才適應對手，全靠防守才能讓他們有機會贏球。

雷霆是本季NBA防守最強的球隊，例行賽防守效率每100回合只失106.6分，而在季後賽進步到只失100.7分，而雷霆也善加利用防守來創造進攻機會，雷霆季後賽平均每場從對手失誤中拿到25.3分，創下1997年以來的紀錄，雷霆季後賽平均能製造對手18.3次失誤，高居聯盟第一，同時也比例行賽的17.0次更高。

雷霆今天將灰狼的團隊投籃命中率壓低至34.9%，同時僅讓對手在禁區拿下20分，這是灰狼自2004年西部決賽第1戰以來，在季後賽中禁區得分最少的一場。達格諾：「我們不會特別要逼對手出現失誤，而是要包夾持球者、積極協防，信任隊友與防守體系，當這些元素到位，自然就會創造出失誤，也會讓對手投籃時感到不舒服。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中