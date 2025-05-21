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世壯運》「柔道男神」楊勇緯當教練 劉文等相隔逾20年參賽收金牌

2025/05/21 14:40

楊勇緯教練劉文等獲得金牌。（記者王藝菘攝）楊勇緯教練劉文等獲得金牌。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕57歲的劉文等近年助「柔道男神」楊勇緯在東京奧運奪下銀牌，今天在2025年世界壯年運動會親自下場參賽，也拿出真實力連勝3場，摘下73公斤級55至59歲組金牌，只是3場比完後，劉文等自爆，腰部以下真的是有夠酸痛！

楊勇緯獲得東京奧運銀牌、杭州亞運金牌等光榮，幕後最大推手就是劉文等，由於難得在台灣可以參加世壯運，劉文等就重拾選手身份，前來共襄盛舉，並從去年開始瘦身約10公斤，也會抽空跟選手對練，期許能用最佳狀態參賽。

劉文等上次正式比賽已經是他33歲左右，如今再度參賽就要拿出氣勢，也請愛徒楊勇緯坐在教練席給予指導。楊勇緯表示，比賽真的需要調配體力，就一直跟教練信心喊話，看到教練這麼努力，值得大家學習。

劉文等首場就遇到難題，跟對手一路鏖戰至延長賽才獲勝，他透露，其實第一場比完就發現比賽怎那麼久，且又跟對手對抗激烈，其實就已經很累了。劉文等接著又連勝2場，最終還是把金牌留在手中，他笑說，真的太累了，現在腰部以下真的是有夠酸痛。

由於2027年世壯運將在日本登場，當被媒體詢問是否有意尋求衛冕？劉文等急忙表示，「這個就之後再看看，還是先以專注訓練選手為主比較重要。」

楊勇緯教練劉文等獲得金牌。（記者王藝菘攝）楊勇緯教練劉文等獲得金牌。（記者王藝菘攝）

楊勇緯教練劉文等獲得金牌。（記者王藝菘攝）楊勇緯教練劉文等獲得金牌。（記者王藝菘攝）

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