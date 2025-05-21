排球》苗栗縣傳佳音 苑裡國小女排奪中華盃冠軍

苗縣苑裡國小女排奪中華盃冠軍。（沈家弘提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮苑裡國小排球隊為苗栗縣重點培育學校，教練沈家弘帶領5年級女童隊角逐國小排球最高榮譽的中華盃，順利奪冠，為苗栗縣排球再傳佳音。

沈家宏說，今年並非外界看好的熱門奪冠隊伍，雖然隊員壓力稍微減輕，但是選手靠著一股不服輸的志氣，努力爭取榮譽，於冠軍戰擊敗實力堅強的台中市大雅國小，順利抱回冠軍盃，沈家弘也說，這座冠軍得來不易。

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「我們不只要拚成績，更要讓孩子們從比賽中學習成長，享受比賽的樂趣。」沈家弘強調，他希望選手能快樂打球，而非讓比賽成績成為選手壓力；他同時要求選手課業與品行，不希望學生因為打球而忘記本分。

沈家弘也提及，隊長吳芷妤今年3月份於理事長盃期間受傷，雖然額頭縫了10多針，仍上陣奮戰，帶動士氣，雖然當時只奪得理事長盃第3名，但是也激起選手士氣，並自我期許要在中華盃繳出佳績。

苑裡國小為傳統排球勁旅，但受少子化與區域變化影響，原為苑裡鎮學生人數最多的苑裡國小學生數下降不少，選手招募困難，但是校方仍積極招生，必且努力訓練選手接發基本功以及不同戰術，持續維持競爭力。

沈家弘也說，感謝苗栗縣長鍾東錦、縣府教育處、苑裡鎮代表會主席洪晃琦及議員陳品安、張顧礫的關注與支持。而校友會譽理事長劉英達、家長會會長許銘雪更是選手後盾。

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