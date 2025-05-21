MLB》慧眼獨具的神交易？ 費城人左投寫比肩「巨怪強森」112年紀錄

魯薩多寫下齊名「巨怪」強森的神數據。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人在去年送出百大新秀跟馬林魚換來昔日大物左投魯薩多（Jesús Luzardo），他今天在對洛磯一戰繳出6局10K失1分好投奪下賽季第5勝後，寫下一項與「巨怪」強森（Randy Johnson）比肩的史詩紀錄。

魯薩多曾2度在大聯盟百大新秀榜高居第12名，2019年於運動家初登大聯盟，在2023年效力馬林魚時投出生涯年，單季10勝10敗，綜合貢獻值（fWAR）3.8。不過去年因傷只出賽12場，費城人逢低買進仍花了百大新秀卡巴（Starlyn Caba）在內的包裹才將還有2年控制權的他給換來。

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魯薩多沒有辜負費城人的期待，在今天第10場先發結束後，戰績來到5勝0敗，防禦率1.95，60局投球送出67次三振。根據《OptaSTATS》指出，自1913年防禦率成為兩聯盟的正式數據後，只有2個左投可以在賽季前10場比賽繳出防禦率2以下、K/9值10以上的成績，一個是1995年的巨怪強森，另一位就是魯薩多。

賽後魯薩多受訪坦言，他確實認為自己可以繳出如此好的表現，不過有些人對此可能會感到意外：「我生涯某些時刻確實有點掙扎，但我認為一點環境上的小改變很棒。就像是呼吸一股清新的空氣，跟一群很棒的隊友在一起。不是說我過去待的地方不好，只是這裡有點不一樣。」

費城人在今天拿下30勝後，以30勝18敗排名國聯戰績第一，在分區國聯東區領先大都會1.5場，全聯盟戰績僅輸給32勝17敗的老虎。

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