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世壯運》印度選手急尋跑鞋 海山警熱心指引助奪銀

2025/05/21 15:27

2025雙北世界壯年運動會持續進行，來自印度的選手Kunchu來台參加雙北世壯運，因比賽跑鞋破損急需購買，他慌張地衝入海山警分局海山派出所求助，警方即時熱心服務，讓他順利備戰，他今天帶著獎牌重返派出所致謝，分享奪銀的喜訊；圖為警力投入世壯運維安。（記者吳仁捷翻攝）2025雙北世界壯年運動會持續進行，來自印度的選手Kunchu來台參加雙北世壯運，因比賽跑鞋破損急需購買，他慌張地衝入海山警分局海山派出所求助，警方即時熱心服務，讓他順利備戰，他今天帶著獎牌重返派出所致謝，分享奪銀的喜訊；圖為警力投入世壯運維安。（記者吳仁捷翻攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕2025雙北世界壯年運動會持續進行，來自印度的選手Kunchu因比賽跑鞋破損，急需購買，他慌張地衝入海山警分局海山派出所求助，警方即時熱心服務，讓他順利備戰，賽後他今天帶著獎牌重返派出所，表達感謝，也分享奪銀的喜訊，因警方熱心助人，意外促成國民外交。

警方透露，Kunchu於19日下午焦急進入派出所，警員丁睿麟發現後上前詢問，Kunchu告知警方，他隔天參加世壯運40歲組5公里競走賽事，運動鞋卻在熱身時破損，急需購買一雙合適跑步鞋，預算約美金1千元；副所長吳愷峰了解情況後，立即協助指引品牌與種類豐富的板橋大遠百，並詳細說明前往路線，Kunchu向警方道謝後，隨即前往採買。

令人驚訝的是，Kunchu今天中午返回派出所，開心表示自己順利完賽榮獲銀牌，前來感謝警方當日熱心幫助，讓他發揮實力，並與員警合影留念，留下美好的回憶。

海山分局長林國民表示，世界壯年運動會期間，警方除強化場館維安與交通疏導外，也致力提供選手與民眾友善協助，展現警察執勤的溫度與國際交流的真誠，讓世界看見臺灣警察的人情味與專業形象。

2025雙北世界壯年運動會持續進行，來自印度的選手Kunchu來台參加雙北世壯運，因比賽跑鞋破損急需購買，慌張地衝入海山警分局海山派出所求助，警方即時熱心服務，讓Kunchu順利備戰，他今天帶著獎牌重返派出所致謝，分享奪銀喜訊。（記者吳仁捷翻攝）2025雙北世界壯年運動會持續進行，來自印度的選手Kunchu來台參加雙北世壯運，因比賽跑鞋破損急需購買，慌張地衝入海山警分局海山派出所求助，警方即時熱心服務，讓Kunchu順利備戰，他今天帶著獎牌重返派出所致謝，分享奪銀喜訊。（記者吳仁捷翻攝）

2025雙北世界壯年運動會持續進行，來自印度的選手Kunchu（右）來台參加雙北世壯運，因比賽跑鞋破損急需購買，他慌張地衝入海山警分局海山派出所求助，警方即時熱心服務，讓他順利備戰，他今天帶著獎牌重返派出所致謝，分享奪銀的喜訊；圖為警力投入世壯運維安。（記者吳仁捷翻攝）2025雙北世界壯年運動會持續進行，來自印度的選手Kunchu（右）來台參加雙北世壯運，因比賽跑鞋破損急需購買，他慌張地衝入海山警分局海山派出所求助，警方即時熱心服務，讓他順利備戰，他今天帶著獎牌重返派出所致謝，分享奪銀的喜訊；圖為警力投入世壯運維安。（記者吳仁捷翻攝）

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