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大法官世壯運上場！ 尤伯祥先發投日本 連抓7出局數

2025/05/21 15:21

大法官尤伯祥擔任POP blowfish的先發投手，對決Indigo Japan，他主投3局，投出48球後失3分退場，打完5局比賽POP blowfish以1比7敗給Indigo Japan。（圖擷取自 臉書）大法官尤伯祥擔任POP blowfish的先發投手，對決Indigo Japan，他主投3局，投出48球後失3分退場，打完5局比賽POP blowfish以1比7敗給Indigo Japan。（圖擷取自 臉書）

張浩群／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世壯運今（21日）中午進行棒球競技休閒45歲以上組比賽，大法官尤伯祥擔任POP blowfish的先發投手，對決Indigo Japan，他主投3局，投出48球後失3分退場，打完5局比賽POP blowfish以1比7敗給Indigo Japan。

臉書粉專「TaiwanDreamer」PO出1張照片，可以看到照片中的投手是大法官尤伯祥，他正在已銳利的眼神盯緊打擊者，並在思考要投出什麼球路，粉專在貼文中表示，尤伯祥大法官今日在世狀運棒球賽登板先發，對面的日本隊有想到會遇到現任大法官嗎？

世壯運今天中午與台北天母棒球場舉行棒球賽，由Indigo Japan出戰POP blowfish，尤伯祥身穿背號31號的藍色球衣，第1局失3分，但後續回穩，連抓7個出局數，第2及3局並未失分後下場，最終比賽進行5局結束，比數7以1由Indigo Japan獲勝。

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