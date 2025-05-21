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MLB》10局讓大谷盜壘的關鍵抉擇 道奇教頭坦言牛棚筋疲力盡了

2025/05/21 17:16

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍投手山本由伸今天交出7局無失分的好投、僅被敲1安，但牛棚失守，道奇被逼進延長賽。10局下落後2分的道奇連拿3分，包含馬恩西的（Max Muncy）的再見高飛犧牲打，道奇最後以4比3逆轉響尾蛇，中止近期的4連敗。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪表示，在山本投出那麼好的比賽，不能這樣輸掉比賽。

道奇前8局打完以1比0領先，第9局終結者史考特（Tanner Scott）被響尾蛇莫雷諾（Gabriel Moreno）敲追平陽春砲，讓戰局逼進延長賽。10局上史考特遭響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）敲兩分砲，讓道奇一度陷入1比3落後。

道奇10局下反攻，工具人艾德曼（Tommy Edman）敲帶有1分打點的二壘安打，下一棒的大谷翔平被敬遠，接著1出局後，大谷盜上二壘，這也讓道奇強打佛里曼（Freddie Freeman）被敬遠，道奇1出局攻占滿壘。道奇捕手史密斯（Will Smith）被響尾蛇右投S.米勒（Shelby Miller）丟觸身球，讓道奇擠回追平分。接著馬恩西敲再見高飛犧牲打，道奇逆轉贏球。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

羅伯斯說明，10局下大谷盜二壘，下一棒的佛里曼可能沒有機會揮棒（指被對手敬遠），「但在那樣的狀況下，我們投手群已經耗盡，我們必須全力贏球。」

「你坐在那裡，10局落後2分，牛棚已經完全耗盡。那種（輸球）真的很刺痛。」羅伯斯說，「今晚能贏下這場比賽，我會睡得好多了。」

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