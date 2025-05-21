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日職》封鎖巨人！台灣左投王彥程二軍6局2K優質先發 奪本季第4勝

2025/05/21 17:21

王彥程。（資料照，記者塗建榮攝）王彥程。（資料照，記者塗建榮攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲台灣24歲左投王彥程今天在二軍賽事登板，面對讀賣巨人二軍繳出6局失1分優質先發，勇奪本季第4勝。

王彥程本季以育成合約續留樂天，生涯從未上過一軍的他，將持續力拚成為支配下選手。今日交手巨人二軍，王彥程首局投出三上三下，包括解決長野久義、丸佳浩兩大名將。

王彥程2、3局都有讓對手上壘，不過沒掉分，4上1出局後遇到亂流，被提瑪（Julian Tima）和克魯普（Marek Chlup）安打狙擊，面臨一三壘有人危機，下一棒喜多隆介打出二壘滾地，樂天發生守備失誤，不僅讓三壘跑者回來得分，打者也安全上壘，接著郡拓也敲安讓巨人攻佔滿壘，所幸王彥程讓浦田俊輔敲出雙殺打，沒有釀成重傷害。

王彥程第5局化解得點圈危機，6上用三上三下收尾，結束今天投球。王彥程退場時是勝投候選人，最終樂天牛棚順利守成，以3：2收勝，王彥程本季第4勝到手。

王彥程此戰先發6局用74球，被敲5支安打，丟掉1分，送出2次三振，另有1保送，防禦率下修至3.92。

去年選秀會獲樂天第6指名的台灣好手陽柏翔，今天擔任第9棒游擊手，全場4打數熄火，賽後打擊率為1成92。

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