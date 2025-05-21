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日職》3年前美職季後賽一度亮眼 「海綿寶寶」岡薩雷茲正式加盟樂天

2025/05/21 15:59

O.岡薩雷茲。（資料照，法新社）O.岡薩雷茲。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕日職東北樂天金鷲隊今正式宣告，延攬今年原本還在教士隊的外野手O.岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）。岡薩雷茲透過球團表示，很榮幸能成為東北樂天的一份子。

岡薩雷茲今年27歲、出身多明尼加，今年季初在教士隊還有21場出賽紀錄，61打席、打擊率2成20，昨岡薩雷茲遭教士隊釋出，當時就傳出他將前往日職發展，教士隊才因而放人，今天樂天正式官宣確認簽約。

岡薩雷茲美職生涯成績最佳一年，是2022年剛登上大聯盟的菜鳥年，當時他例行賽單季11轟、打擊率2成96，還在季後賽有亮眼表現，先是外卡系列戰G2面對光芒隊，延長賽15局擊出致勝陽春砲，下一輪面對洋基隊時也有關鍵安打演出，當時他的出場樂卡通《海綿寶寶》的主題曲，連同他的表現，一度聲名大噪。

樂天金鷲近期排名洋聯第5名，18支全壘打排名也是第5，陣中現有洋砲法蘭科，打擊率2成35、1轟，讓樂天球團亟欲透過外籍打者，增強團隊火力。

岡薩雷茲透過球團表示，非常興奮能夠加入樂天金鷲隊，成為這個大家庭的一份子，他感到無比榮幸，且將全力以赴、努力比賽，並始終把球隊放在第一位，期待不久之後，就能和球迷們見面。

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