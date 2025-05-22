古林睿煬先發再戰軟銀、NBA東冠開戰 今日賽事預告與轉播

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今年加盟日本火腿的台灣強投古林睿煬，在12日面對樂天金鷲投出「梅達斯（Maddux）完封勝」繳出生涯代表作，並在之後被抹消登錄後，今晚將重返一軍再次先發迎戰軟銀，歡迎各位球迷一同鎖定直播，一起為古林加油！

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NBA東部冠軍賽將在今日展開，首戰由一路打敗活塞、塞爾提克的尼克擔任主場，迎戰擊退熱火、騎士的溜馬，精采刺激的賽事，籃球迷們千萬不要錯過。

大聯盟今日有2場賽事轉播，第1場將由遊騎兵對上洋基，進行3連戰的第2場比賽，雙方分別派出「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）以及左投亞柏格（Ryan Yarbrough）掛帥。第2戰將帶來響尾蛇出戰道奇的比賽，將分別推派塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）以及27歲火球男梅伊（Dustin May）先發主投，歡迎棒球迷鎖定轉播！

中華職棒今晚將上演「金控大戰」，在洲際球場擔任主隊的中信兄弟要迎戰富邦悍將，並由洋投德保拉對上本土投手張奕，喜愛兩隊的球迷朋友敬請鎖定轉播。

另外，BWF馬來西亞羽球名人賽將進行16強賽事，桌球部分，世錦賽今天也有賽事進行，歡迎各位一起鎖定轉播，一同為喜愛的球員加油。

NBA東部冠軍賽G1

08:00 溜馬@尼克 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07:00 遊騎兵@洋基 愛爾達體育2台

10:00 響尾蛇@道奇 愛爾達體育2台

中華職棒

18:28 富邦@兄弟 緯來體育、緯來精采

日本職棒

16:57 羅德@歐力士 DAZN1

16:57 軟銀@火腿 DAZN2

BWF 馬來西亞名人賽

10:00 16強（上）

14:00 16強（下）

轉播：愛爾達體育3台

桌球世錦賽

16:00 混雙八強/單打16強/雙打八強 愛爾達體育2台

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