晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

古林睿煬先發再戰軟銀、NBA東冠開戰 今日賽事預告與轉播

2025/05/22 06:51

古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）古林睿煬。（資料照，北海道新聞提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今年加盟日本火腿的台灣強投古林睿煬，在12日面對樂天金鷲投出「梅達斯（Maddux）完封勝」繳出生涯代表作，並在之後被抹消登錄後，今晚將重返一軍再次先發迎戰軟銀，歡迎各位球迷一同鎖定直播，一起為古林加油！

NBA東部冠軍賽將在今日展開，首戰由一路打敗活塞、塞爾提克的尼克擔任主場，迎戰擊退熱火、騎士的溜馬，精采刺激的賽事，籃球迷們千萬不要錯過。

大聯盟今日有2場賽事轉播，第1場將由遊騎兵對上洋基，進行3連戰的第2場比賽，雙方分別派出「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）以及左投亞柏格（Ryan Yarbrough）掛帥。第2戰將帶來響尾蛇出戰道奇的比賽，將分別推派塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）以及27歲火球男梅伊（Dustin May）先發主投，歡迎棒球迷鎖定轉播！

中華職棒今晚將上演「金控大戰」，在洲際球場擔任主隊的中信兄弟要迎戰富邦悍將，並由洋投德保拉對上本土投手張奕，喜愛兩隊的球迷朋友敬請鎖定轉播。

另外，BWF馬來西亞羽球名人賽將進行16強賽事，桌球部分，世錦賽今天也有賽事進行，歡迎各位一起鎖定轉播，一同為喜愛的球員加油。

NBA東部冠軍賽G1

08:00 溜馬@尼克 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07:00 遊騎兵@洋基 愛爾達體育2台

10:00 響尾蛇@道奇 愛爾達體育2台

中華職棒

18:28 富邦@兄弟 緯來體育、緯來精采

日本職棒

16:57 羅德@歐力士 DAZN1

16:57 軟銀@火腿 DAZN2

BWF 馬來西亞名人賽

10:00 16強（上）

14:00 16強（下）

轉播：愛爾達體育3台

桌球世錦賽

16:00 混雙八強/單打16強/雙打八強 愛爾達體育2台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中