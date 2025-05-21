世壯運》賽前僅練習兩次！蔣萬安戰壁球直落三得首勝 對手示警7字

台北市長蔣萬安（左）參加壁球比賽。（記者王藝菘攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕雙北世壯運已登場第四天，台北市長蔣萬安今（21）日以選手身份參與壁球比賽，受訪時強調自己賽前僅練習兩次，如果當場被KO請不要太驚訝。不過蔣萬安於首場比賽，即直落三擊敗對手梁育實，奪得勝利；梁育實也坦言，原本自己要出差，但聽聞自己將對戰蔣後特意改機票參賽，大方稱讚蔣萬安運動細胞很好，並示警「其他人要小心了。」

蔣萬安今進行兩場賽事，並提前半小時到場準備。他會前受訪時表示，他過去唸大學時就已經接觸壘球，而壁球則是他剛好希望藉此次報名世壯運新學的一項運動，原本預計賽前多集中特訓，但無奈市政實在繁忙，因此他總共也只練習兩次，第一次是先向教練了解規則，第二是自學基本動作，「所以等下我在場上被KO，也不用太驚訝。」

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蔣萬安說，一旦參與比賽就要投入勇氣並對運動抱持熱情，更重要的是新學一項運動，也是世壯運推廣全民運動重要的精神。他認為，無論是50歲、60歲或70歲，過去沒有運動的也可以培養習慣，很多長輩在過去幾天的賽事表現也非常亮眼，比如他去田徑場看到太太的學姐「噴射機阿嬤」林潘秀雲女士，積極投入比賽的精神展現，讓他深受感動。

台北市長蔣萬安（右）參加壁球比賽，左為對手梁育實。（記者王藝菘攝）

不過蔣萬安首場比賽即以以11：9、11：7、11：5直落三獲勝，實力嚴重被低估。對手梁育實賽後受訪直言，能看出蔣萬安平常有在運動、體能不錯，今天可能因感冒影響發揮，雖然輸掉比賽，但還是很感謝妻子及同事到場加油打氣。

梁育實並透露，他其實是壁球新手，平常打羽球、跑步，本來世壯運想報名田徑，但因時間關係所以最後選擇壁球，沒想到看新聞才發現對手竟是市長蔣萬安，一度讓他哭笑不得，為此還特別把本來要出差的時間排開。

台北市長蔣萬安（左）參加壁球比賽。（記者王藝菘攝）

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